vor 37 Min.

Fahrradverkehr sorgt für Wirbel in Stadtbergen

SPD-Stadtrat Roland Mair will das Radwegenetz in Stadtbergen verbessern. Doch dieser Antrag sorgt im Gremium für lautstarke Proteste.

Von Thomas Hack

Eine fahrradfreundliche Vorzeigekommune möchte die Stadt Stadtbergen werden, doch die Umsetzung geht nicht oder nur äußerst schleppend voran – so jedenfalls sieht es die SPD-Fraktion, die auf der jüngsten Stadtratssitzung einen Antrag zur Verbesserung des Radwegenetzes in Stadtbergen eingereicht hat.

Fraktionsvorsitzender Roland Mair legte in einem Forderungskatalog die Hauptbrennpunkte dar, deren Gefahrenpotenzial er zum Teil als lebensgefährlich einstufte, so etwa die fehlenden Fahrradwege in der Bauernstraße, der Bismarckstraße und der Hagenmähderstraße. „Der Weg zu einer radfahrfreundlichen Stadt ist noch unendlich weit oder eher fast unerreichbar!“, ließ Mair diesbezüglich verlauten. Für die Verbesserung des Radverkehrs forderte er schließlich eine Aufstockung der Haushaltsmittel auf 300.000 Euro.

Laut Metz ein altbekannter und längst bestehender Antrag

Dieser Vorstoß sorgte für erheblichen Wirbel unter den Stadträten, jedoch keineswegs aufgrund der eigentlichen Thematik: Bürgermeister Paulus Metz ( CSU) war sichtlich über die Vorgehensweise der SPD verärgert, da es sich seinen Ausführungen zufolge um einen altbekannten und längst bestehenden Antrag handle, an welchem die Stadt seit Jahren arbeite und dafür sehr viel mehr finanzielle Mittel als Mairs geforderte Summe aufwenden würde.

Laut dem Rathauschef wäre der Vorstoß der SPD nicht einmal ein „Antrag“, sondern vielmehr eine parteipolitisch motivierte Zwischenbilanz ohne konkrete Vorschläge, die lediglich in der Presse Aufmerksamkeit erregen soll. Auch Stadtbaumeister Rainer Biedermann legte detailliert dar, welche Gutachten und Planungen bereits in Angriff genommen wurden und zu welchen Ergebnissen man bisher gelangt sei. „Viele Dinge sind am Laufen“, ließ Metz dazu verlauten.

Daraufhin entbrannte eine lebhafte Diskussion

Nichtsdestotrotz entbrannte daraufhin eine lebhafte Diskussion über die Thematik an sich, denn nicht nur SPD-Politiker scheinen ihre Unzufriedenheit über den mutmaßlich mäßigen Fortschritt der Umsetzungsmaßnahmen oder die vermeintliche Halbherzigkeit hinsichtlich der angestrebten Fahrradstadt ausdrücken zu wollen – hier kein Radweg wegen Platzmangels, dort kein Radweg wegen parkender Autos auf der Straße.

Rückendeckung bekam der SPD-Antrag unter anderem von Stadtrat Paul Reisbacher (Grüne): „Wenn wir auf andere Länder schauen, wie weit die mit den Fahrradfahrern sind, würden uns die Ohren schlackern. Auch wir haben Vorschläge in den Arbeitskreis eingebracht, aber nichts gehört.“

Es gibt kein Grundrecht auf Auto-Stellplätze

Auch Gerhard Heisele (Freie Wähler) scheint sich mit dem momentanen Stand der Dinge nicht unbedingt zufriedenzugeben und eher Nägel mit Köpfen machen zu wollen: „Es gibt kein Grundrecht auf Auto-Stellplätze auf öffentlichen Straßen. Wir müssen uns entscheiden: Wollen wir eine fahrradfreundliche Stadt werden oder nicht?“ Josef Kleindienst (CSU) möchte hingegen „die Kirche beim Dorf lassen“ und verwies auf die seiner Ansicht nach gut ausgebauten Radwege der Stadt. „Ich sehe das als Wahlkampf-Getrommel an“, kommentierte er zum SPD-Antrag.

Einig war man sich am Ende schließlich parteiübergreifend, dass man in dieser Sache am Ball bleiben werde. „Kopenhagen wurde auch nicht über Nacht gebaut“, ließ Bürgermeister Paulus Metz zum Abschluss der Diskussionsrunde dazu verlauten. Die dänische Hauptstadt gilt weltweit als Vorzeigestadt in puncto Fahrradverkehr.

Themen folgen