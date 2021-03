12:40 Uhr

Fahrräder in Meitingen gestohlen

Gleich zwei Fahrräder wurden in den vergangenen Tagen in Meitingen geklaut.

Ein Unbekannter verschafft sich in Meitingen Zutritt zu einem Keller-Abteil, um dort ein Damenrad zu stehlen. Außerdem wird ein Rad samt Schloss geklaut.

Vom Schloss hat sich ein Fahrraddieb in Meitingen vergangenen Samstag nicht abhalten lassen: Er hat laut Polizei ein Mountainbike gestohlen, das die 44-Jährige Besitzerin gegen 16.15 Uhr auf ihrem Autoparkplatz abgestellt und abgesperrt hatte. Auch das Schloss nahm er mit. Beides zusammen hat einen Wert von 650 Euro.

Ebenfalls in Meitingen zwickte ein Dieb zwischen Samstagabend und Montagnachmittag das Vorhängeschloss zu einem Keller-Abteil eines Mehrfamilienhauses an der Ratiborer Straße auf. Danach machte er sich laut Polizei mit einem silber-blauen Damenrad davon und verursachte so einen Schaden von 800 Euro.

Wer zur fraglichen Zeit Verdächtiges am Haus oder das Fahrrad gesehen hat, kann sich unter 0821/323-1810 bei der Polizei Gersthofen melden. (mjk)

