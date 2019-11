09:16 Uhr

Falsch geparktes Auto führt zu Prügelei

Zwei Männer und ihre 15- und 18-jährigen Söhne prügeln sich in Gersthofen wegen eines falsch geparkten Autos. Nachbarn und die Polizei greifen ein.

Wie auf dem Pausenhof ging es am Samstag in Gersthofen zwischen zwei Männern zu: Ein 43-Jähriger hatte nach Polizeiangaben sein Auto in der Einfahrt eines Wohnhauses in der Schwarzwaldstraße kurzfristig abgestellt. Dem 41-jährigen Bewohner missfiel das. In der Folge entwickelte sich ein handfester Streit, an dem auch die beiden Söhne der Männer teilnahmen.

Das Handgemenge zwischen den Männern und ihren 15- und 18-jährigen Söhnen wurde schließlich von Nachbarn und einer Streife der Polizeiinspektion Gersthofen beendet. Die beiden älteren Teilnehmer der Schlägerei erlitten leichte Verletzungen. (AZ)

Themen folgen