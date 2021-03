vor 38 Min.

Falsche Inzidenz: Panne bei den Corona-Zahlen im Landkreis Augsburg

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Augsburg liegt am Mittwoch bei 68,7.

Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch eine falsche Sieben-Tage-Inzidenz. Laut Landratsamt liegt sie im Kreis Augsburg aktuell bei 68,7.

Von Philipp Kinne

Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis Augsburg am Mittwoch eine zu niedrige Corona-Inzidenz. Das teilt das Landratsamt Augsburg mit. Hintergrund ist offenbar ein technischer Fehler bei der Übertragung der Fallzahlen. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach bei 68,7 und bleibt damit in etwa auf dem Niveau vom Vortag.

Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg liegt am Mittwoch bei 68,7

Das RKI hatte den Wert von 58,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gemeldet. Diese Zahl ist laut Landratsamt nicht korrekt, da am Dienstag nicht alle gemeldeten positiven Fälle des Landkreises von RKU berücksichtigt wurden. Die fehlenden Fallzahlen sollen nachgetragen werden, sodass auch der Wert des Robert-Koch-Instituts ab Donnerstag wieder stimmt.

Das Landratsamt meldet seit Beginn der Pandemie 8026 positiv auf Corona Getestete. Das sind 26 mehr als am Vortag. 215 Menschen leben aktuell in Quarantäne. Die Zahl der Verstorbenen liegt am Mittwoch unverändert bei 177. Seit Tagen ist auffällig, dass die Zahl derjenigen, die sich mit einer mutierten Form des Corona-Virus anstecken, steigt. Das Robert-Koch-Institut warnt bereits vor einer dritten Welle.

