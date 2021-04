Falscher Microsoft-Mitarbeiter erbeutet mehr als 11.000 Euro

Ein 66-Jähriger wird in Neusäß von einem "Willson Peter" angerufen. Er vertraut ihm und verliert eine Menge Geld. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen.

Auf einen Telefonbetrüger ist ein 66-jähriger Mann am vergangenen Samstag in Neusäß hereingefallen. Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, hatte sich der Anrufer als ein Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben.

In den Vormittagsstunden erhielt der 66-Jährige den Anruf eines englischsprachigen "Willson Peter". Gutgläubig ging der Mann davon aus, dass es sich um einen Mitarbeiter der amerikanischen Softwarefirma Microsoft handle. Dieser wies ihn auf eine Sicherheitslücke in seinem System hin, durch die der Computer des Angerufenen gehackt worden sei.

Das Opfer aus Neusäß gewährt dem Betrüger Zugriff auf seinen Rechner

Das Angebot zur sofortigen Fernwartung durch den freundlichen "Mitarbeiter" klang verlockend und so gewährte ihm der 66-Jährige durch die installierte Fernwartungssoftware Zugriff auf seinen Rechner. Da der Neusässer den Betrug zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchschaut hatte, vertraute er dem falschen Mitarbeiter auch, als dieser zu Überprüfungszwecken "Scheinbuchungen" durchführen wollte. Die benötigten TAN-Nummern wurden dem Betrüger mitgeteilt, wodurch dieser 13 Buchungen in Höhe von insgesamt mehr als 11.000 Euro tätigen konnte.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Betrügern, die sich mittels Anrufen, SMS oder E-Mails als Beauftragte einer namhaften Firma ausgeben. Sensible Daten sollten niemals leichtfertig an Dritte herausgegeben werden. Hinweise auf weitere Betrugsmaschen gibt es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de. (thia)

Lesen Sie mehr: