vor 44 Min.

Falscher Polizist fragt Meitingerin nach Bankdaten

Um ein Haar wäre eine Frau aus Meitingen auf Trickbetrüger reinfallen. Wie das Gespräch ablief steht im aktuellen Polizeireport.

Von Maximilian Czysz

Wer bei der Polizei in Gersthofen einen Herrn Piper sprechen will, muss lange warten: Den gibt es nämlich nicht. Das erfuhr Christa Erhardt aber erst später – zunächst hatte sie nämlich dem Herrn Piper Glauben geschenkt: Er verwickelte sie am Telefon in ein Gespräch, um an ihre Bankdaten zu kommen. Zunächst berichtete er, dass im Stettiner Ring eingebrochen worden sei. Die Beute: 10.000 Euro und Schmuck. Zwei der drei Täter hätte die Polizei angeblich gefasst. Bei den erwischten Einbrechern seien viele Notizbücher entdeckt worden, bei einem sei der Name, die Adresse und die Bankverbindung von Christa Erhardt vermerkt.

Daraufhin fragte der Mann, welche Beträge sie auf ihrem Girokonto und auf dem Sparkonto habe, da dieses Geld im Falle eines Einbruches durch eine „Frankfurter Zentralbank“ abgedeckt sei. Doch die gibt es ebenso wenig wie den Polizisten namens Piper. Christa Erhardt erinnert sich: „Ich sollte absolutes Stillschweigen wahren, da dies eine verdeckte Ermittlung sei.“ Der falsche Polizist habe sehr überzeugend gesprochen und sei rhetorisch gut geschult gewesen. Er versicherte der Meitingerin noch, dass sie das ganze Gespräch als Protokoll per Post zugeschickt bekommt.

Plötzlich war Stille in der Leitung

Um sie zu überzeugen, tischte er noch eine weitere Räubergeschichte auf: Er forderte sie auf, einen Kollegen namens Knispel vom BKA anzurufen und gab eine Handynummer durch. Christa Erhardt wurde derweil stutzig: Sie erkundigte sich nach Einbrüchen in der Nachbarschaft. Dort gab es aber keine. Das teilte sie dann dem vermeintlichen BKA-Beamten mit. Erhardt erinnerte sich: „Dann war erst einmal Stille in der Leitung.“ Der Mann habe dann nachgehakt, sei unverschämt geworden und habe dann aufgelegt. Christa Erhardt ärgert sich und war froh zugleich: „Ich hätte nie gedacht, dass ich auf eine solche Masche reinfalle.“ Zum Glück hatte sie aber keine Kontonummern durchgegeben. Den Vorfall meldete Erhardt schließlich der Polizei. Die attestierte ihr: Sie habe alles richtig gemacht. Gleichzeitig wird gewarnt: „Die Polizei würde niemals telefonisch nach Bankdaten oder auch nach Bargeld fragen“, sagt Gerhard Miehle von der Polizeidienststelle Gersthofen. Am besten sei es, sich nicht in ein Gespräch verwickeln zu lassen und sofort aufzulegen.

58-Jähriger verletzt sich in einer Brauerei an der Hand

Zu einem schweren Betriebsunfall ist es am Montag in einer Brauerei in Zusmarshausen gekommen. Dabei wurde ein 58-jähriger Maschinenführer verletzt. Der Mann zog sich laut Polizei gegen 11.15 Uhr beim Betrieb einer Entschraubermaschine mittelschwere Verletzungen an der linken Hand zu. Von einem Fremdverschulden geht die Polizei derzeit nicht aus. Vorsorglich wurde ein Rettungshubschrauber geschickt. Der Verletzte kam zur Erstversorgung in das Klinikum Augsburg. (thia)

