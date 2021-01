16:00 Uhr

Falsches Corona-Impfteam bedrängt 92-Jährige in Langweid

Als Corona-Impfteam gaben sich Unbekannte aus, die in Langweid eine Seniorin bedrängt haben.

Nach einem mysteriösen Vorfall in Langweid sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte hatten sich bei einer Seniorin als Corona-Impfteam ausgegeben.

Als Corona-Impfteam haben sich Unbekannte gegenüber einer 92-Jährigen in Langweid ausgegeben. Das war eine Täuschung. Ob sie mit deren Hilfe etwas erbeutet haben, ist laut Polizei aber noch offen.

Am Mittwoch gegen 12 Uhr erschienen eine bislang unbekannte Frau und ein unbekannter Mann am Wohnhaus der 92-jährigen Geschädigten in der Achsheimer Straße und gaben sich als mobiles Impfteam aus. Ohne hereingebeten worden zu sein, betraten beide das Wohnhaus.

Der männliche Begleiter ging mit der Seniorin umgehend in die Küche und gab vor, Schreibarbeiten erledigen zu müssen. Seine Begleiterin konnte sich in dieser Zeit circa fünf Minuten unbeaufsichtigt im Wohnhaus bewegen, bevor sie das Anwesen wieder verließen. Die Rentnerin konnte erkennen, dass beide ungebetenen Gäste in einem roten Auto wegfuhren.

Beide Personen trugen weder medizinische Bekleidung noch einen Mund-Nasen-Schutz. Die 92-Jährige verständigte nach dem Vorfall einen Familienangehörigen, welcher sich daraufhin an die Polizei wandte.

Falsches Corona-Impfteam in Langweid: So sahen die Unbekannten aus

Die Beschreibung der Unbekannten, bei denen es sich laut Aussagen um Osteuropäer gehandelt haben könnte: Die Frau ist circa 40 Jahre alt, 170 cm groß, korpulent, hatte glatte, schulterlange Haare. Der Mann ist circa 30 Jahre alt, 175 cm groß, schlanke Figur, kurze Haare, ohne Bart und Brille. Hinweise nimmt die Polizei in Gersthofen unter 0821/323 1810 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch

Themen folgen