Familie mit drei Kindern prallt in Gersthofen gegen einen Lkw

Nach einem Unfall in Gersthofen beseitigte die Feuerwehr den ausgelaufenen Treibstoff.

Viele Einsatzkräfte werden am Freitag zu einem Unfall nach Gersthofen gerufen. Beteiligt ist eine fünfköpfige Familie, die mit ihrem Auto gegen einen Lkw gestoßen ist.

Warum der BMW der Familie am Freitag gegen 16 Uhr in der Ziegeleistraße zu weit auf den entgegenkommenden Fahrstreifen geraten war, ist bislang ungeklärt. Laut Polizei touchierte das Fahrzeug dabei eine Sattelzugmaschine, bei der auch der Tank aufgerissen wurde. Der Pkw blieb schließlich an einem Gartenzaun hängen. Durch den Aufprall wurde die ungesicherte Mutter dreier Kinder vom hinteren Mittelsitz gegen die Windschutzscheibe geschleudert und verletzte sich dabei. Der Fahrer sowie seine Ehefrau wurden im Uniklinikum behandelt. Auch eine der Töchter verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Feuerwehr Gersthofen beseitigte den ausgelaufenen Treibstoff

Der aus dem Tank ausgelaufene Dieselkraftstoff konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen gebunden werden, Erdreich wurde nicht verunreinigt. Sowohl der BMW als auch die Sattelzugmaschine mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. (AL)

