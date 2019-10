19:00 Uhr

Familien aus Augsburg und Stadtbergen treten bei "Fittest Family Germany" an

Familie Pichardo aus Augsburg und Familie Rief aus Stadtbergen treten bei "Fittest Family Germany" bei schweißtreibenden Wettkämpfen an. Es geht um 100.000 Euro.

Von Brigitte Mellert

Familie Rief aus Stadtbergen und Familie Pichardo aus Augsburg haben eines gemeinsam: Beide sind fit. Und beide sind sie Teil der Fernsehsendung „Fittest Family Germany“, die bei SAT.1 ausgestrahlt wird. Darin messen sie sich in einem abwechslungsreichen sportlichen Wettkampf. Familie Rief-Albudak aus Stadtbergen vereint zwei ungewöhnliche Hobbys: Schönheit und Sport. Sonja Rief, 37, ist gelernte Kosmetikerin und studiert nebenbei Psychologie. Mit ihrer Familie arbeitet sie in ihrem Laden in Stadtbergen, in der sich auch ihre 17-jährige Tochter Sarah zur Kosmetikerin ausbilden lässt. Und auch ihr Ehemann Erdinc, 44, unterstützt sie im Studio als Nageldesigner. Neffe Ismail, 26, arbeitet zwar nicht mehr dort, hat im Studio aber seinen Beruf gelernt.

Zugleich ist die gesamte Familie sportbegeistert – jeder der vier in seinem Bereich: „Meine Tochter ist früher mit ihrem Bruder im Eiskunstlaufen vier Mal Bayerischer Meister geworden.“ Neffe Ismael ist als Boxer aktiv und oft im Fitness anzutreffen. Von ihm hat sich Sonja Rief beim Sport schon den ein oder anderen Spruch anhören müssen. „Mein Neffe hat beim Basketball Kommentare über meine langen Fingernägel gemacht“, sagt sie. Ehemann Erdinc ist begeisterter Fußballer und Basketballer, während Mutter Sonja einen bayerischen Meistertitel im Feldhockey vorweisen kann.

Jeder ist in einer anderen Sportart aktiv

Obwohl sie während der Arbeitszeit zusammen sind, machen die Riefs auch gemeinsam Sport. „Meine Tochter und ich joggen viel und golfen zusammen“, erzählt Sonja Rief, die Halbmarathon läuft. Fit sind sie, die Stadtberger, aber trotzdem seien sie bei den Dreharbeiten sehr gefordert gewesen, berichtet Sonja Rief. „Die Hindernisse waren unglaublich anstrengend“, sagt sie. Wie weit sie im Wettkampf gekommen sind, verrät sie natürlich nicht und sagt nur: „Wir waren nicht schlecht“ – trotz der starken Konkurrenz. Rief ist sich sicher: „Die Erfahrung war es auf jeden Fall wert.“

Während der Dreharbeiten lernte die Stadtberger Familie auch ihre Konkurrenz besser kennen – darunter Familie Pichardo aus Augsburg.

Die Augsburger kämpfen für die TV-Zuschauer am Samstagmittag ebenfalls um den Einzug in die nächste Runde. Teil der Familie sind die 28-jährige Omayra, ihre 13-jährige Tochter Michelle, Omayras jüngere Schwester Mayra, 27, und deren Lebensgefährte Juan, 24. Die Fitness-Liebhaber powern sich am liebsten im Fitnessstudio aus. Mayra ist begeisterte Radfahrerin und Pole-Tänzerin. Schwester Omayra spielt Badminton. Die 13-jährige Michelle liebt Volleyball.

"Fittest Family Germany": Familien müssen mehrere Hindernisse überwinden

Und wie wird die fitteste Familie ermittelt? Zwölf Familien treten in mehreren Hindernis-Parcours gegen einander an – um den Sieg und um 100.000 Euro. Die Kandidaten müssen sportliche Outdoor-Challenges, darunter knifflige Hindernis-Parcours oder ein Kanu-Rennen bewältigen. Über einen Zeitraum von vier Wochen kommen nur die stärksten Familien eine Runde weiter. Zum Start in Kochel am See schaffen es die besten acht von zwölf Familien in die zweite Runde in Wacken, in der dritten Runde in Wuppertal sind noch die besten sechs dabei, im Finale stehen sich die besten vier Familien gegenüber.

Die Familien treten pro Sendung in Gruppen gegeneinander an. Die Gruppensieger sind automatisch eine Runde weiter. Die anderen Familien müssen sich einem „Eliminator“ stellen, einem Parcours mit eiskalten Wassergräben, Kletternetzen und einer nahezu senkrechten Rampe, die es zum Abschluss zu erklimmen gilt. Prominente Unterstützung bei den Outdoor-Wettkämpfen erhalten die Familien von vier ehemaligen Profisportlern: Kickboxerin Marie Lang, Fußball-Bundesliga Trainer Peter Neururer, Handballer Pascal Hens und Hockeyspieler Moritz Fürste.

Viele Teilnehmer aus der Region schon im Fernsehen zu sehen gewesen

Die Pichardos und die Riefs setzen eine ganze Serie von TV-Auftritten von Teilnehmern aus der Region fort. Kürzlich waren mehrere Sport- und Tanzgruppen bei der RTL-Sendung „Das Supertalent“ mit dabei. Michi Reich aus Ried kochte sich bei SAT.1 schon ins Finale von „The Taste“. Glücklich wurden die Landwirte Bernhard Kratzer aus Kühlenthal und Stefan Finkenzeller aus dem Sielenbacher Ortsteil Raderstetten: Beide haben im vergangenen Jahr an der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ teilgenommen und dort ihre Ehefrauen kennengelernt. Und aktuell ist eine Stadtbergerin im Fernsehen zu sehen: Die 23-jährige Anna Strohmayr ist Kandidatin bei der Sendung „The Voice of Germany“ – am Donnerstag in Pro Sieben um 20.15 Uhr.

Die Sendung „Fittest Family Germany“ wird ab Samstag, 2. November, um 11.55 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. Insgesamt vier Folgen gibt es.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen