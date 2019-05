00:34 Uhr

Farbakzente, die vor allem Insekten helfen

Wie eine Wildblumenwiese und ein Englischer Rasen nebeneinander existieren können

Von Diana Deniz

Viele träumen in ihrem Garten von einem Englischen Rasen: Satt, grün, vital und strapazierfähig sollte er sein. Dafür nimmt der Rasenliebhaber gerne viel Geld und Zeit für die Pflege in Kauf. Der Roboter mäht dann den vermessenen Rasen mehrmals täglich und die elektronische Gießkanne bewässert. Schön wäre es jedoch, wenn es in der Natur auch ein bisschen natürlich sein darf. Nicht nur nützlich zum eigenen Nutzen, sondern vor allem nützlich für die Natur und Umwelt. Wie wäre es mit einer Wildblumenwiese?

Mit ihr setzen Gartenfreunde nicht nur hübsche Farbakzente, sondern bieten den vielen Insekten eine Nahrungsgrundlage und einen Lebensraum. Eine Blumenwiese schließt nicht aus, dass es auch Rasenwege und -plätze gibt. Blumenwiesen sind besonders pflegeleicht. Rasen mäht man regelmäßig etwa zwei Mal in der Woche, die Wiese dagegen ein bis zwei Mal im Jahr.

Wer eine Wildblumenwiese anlegen will: Sonnige Stellen im Garten eigenen sich hervorragend, aber auch entlang einer Hecke oder eines Gartenzaunes sind Blühstreifen sehr schön anzusehen. Für schattige Fleckchen gibt es eigene Wildblumenmischungen.

Wo immer Blumen blühen: Es sind die Rettungsinseln von Schmetterlingen, Bienen und Co, denn im Sommer, wenn die Obstbäume verblüht sind, vieles vertrocknet oder nur noch ausschließlich grün ist, wird es für unsere summenden und brummenden Freunde schwierig. Um eine eigene Blumenwelt im Garten oder Vorgarten entstehen zu lassen, sät man im Idealfall ökologische Blühsaaten mit heimischen Arten bis Ende Juni aus. Der Boden muss dafür zuerst etwas gelockert werden. Danach gibt man etwa fünf Gramm pro Quadratmeter auf den vorbereiteten Boden und festigt ihn mit einer Walze. Wer keine zur Hand hat: auch Fußbretter eignen sich dafür. Saaten lässt sich auch Sand beimengen. Der Vorteil: Das Gemisch lässt sich dann einfacher auswerfen. Danach heißt es vier bis sechs Wochen regelmäßig und viel gießen, damit der Boden feucht bleibt. Im ersten Jahr wenn möglich nicht mähen. Wer sich eine mehrjährig angelegte Sommerwiese anschafft, kann sich viele Jahre über eine herrliche Blumenpracht freuen.