vor 57 Min.

Farbenfroher Blumenzauber führt durchs Jahr

Der Kulturkreis Kern lässt die Monate mit Blumenmotive aufleben. Die florale Pracht in den Stauden haben drei Künstler in farbenfrohe Aquarelle verwandelt.

Von Siegfried P. Rupprecht

Blumen sind nicht nur ein Privileg der Natur. Sie sind gleichzeitig stets eine Quelle der Inspiration für Künstler. Ob Andy Warhol, Gerhard Richter oder van Gogh – sie alle haben bereits Blumen gemalt. Auch das Herz des Arbeitskreises Kunst im Kulturkreis Kern schlägt für die florale Welt. Das verdeutlicht eindrucksvoll der Kunstkalender für das Jahr 2019. Aquarelle von Ingrid Egger, Waltraud Wöhrle und Heinz Tomaschek zeigen darin die Natur in den verschiedenen Jahreszeiten.

Ursprünglich sollte es eigentlich ein Kalender mit Motiven aus den Stauden werden, erzählt Kulturkreis-Vorsitzender Ralf Peters. Doch dann habe man sich für ein neutrales Thema mit Blumen entschieden, das die Natur in den verschiedenen Jahreszeiten in ihrer Schönheit präsentiert. „Die Natur gönnt sich keinen Stillsand und bringt wie unser Kalender jeden Monat Bezauberndes hervor“, nennt Peters dann auch das Motto des Kunstwerks.

Blumenbilder sind nicht banal

Malerisch umgesetzt haben die botanischen Reize mit viel Detailliebe Mitglieder des Arbeitskreises Kunst. Sowohl Ingrid Egger als auch Waltraud Wöhrle und Heinz Tomaschek betonen die Pracht und die Strahlkraft, aber auch das Farbenspiel der Blumen. Dabei stellen sie unter Beweis, dass Blumenbilder nicht banal sind. Vielmehr zeigt das Trio eine vielfältige Art der Umsetzung, die zur Auseinandersetzung einlädt.

Was sofort auffällt: Die Bilder verströmen eine frohe Stimmung, strahlen Lebensfreude aus. Sie fordern auf, innezuhalten, die Augen zu öffnen und in den Blumenzauber einzutauchen. Die Motive offenbaren Ruhe und Schönheit zugleich. Wie beispielsweise Ingrid Eggers „Wiesenblumen“. Das Kalenderbild zum Monat Mai glänzt mit Fantasie, Farbigkeit und Perspektive. Damit erzeugt sie räumliche Spannungen und künstlerischen Ausdrucksstil. „Die Malerei schärft meinen Blick und ist für mich Hobby und Entspannung“, verrät die seit 1999 in Fischach lebende Hobbykünstlerin.

Funkelnde Leuchtkraft besitzt auch Waltraud Wöhrles „Hundsrose“. Die Blüte reckt sich sonnenhungrig dem Licht entgegen und erzeugt damit eine eigene filigrane Atmosphäre. Ihre künstlerische Tätigkeit begann mit einem Malkurs im Jahr 2011. Ihre Lieblingsmotive sind Landschaften, Blumen und Tiere.

Ein Feuerwerk der Farben entfacht auch Heinz Tomaschek. Seine Dahlien in leuchtendem Rot und Gelb springen dem Betrachter mit viel Elan förmlich ins Auge. Er startete bereits in den 1960er-Jahren mit der Malerei und nahm wiederholt an Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen teil.

Allen drei gemein ist die Liebe zur Natur sowie der Optimismus und die Lust an visueller Ästhetik. Die Kalendermotive glänzen mit gekonntem Form- und Farbverständnis und einer opulenten Klarheit auf.

Der Wandkalender im Format DIN-A-3 ist für zwölf Euro in Fischach in der Lesehexe, im Schreibwarengeschäft Hörtensteiner und in der Bäckerei Zott erhältlich.

