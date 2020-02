26.02.2020

Fasching: Polizei erhöht Präsenz

Nachdem ein Mann mit seinem Auto in einen Rosenmontagszug raste, sind die Beamten bei den Umzügen in Deubach und Gablingen besonders achtsam

Von Philipp Kinne

Die Faschingsumzüge in Deubach und Gablingen blieben gestern zum Glück weitestgehend friedlich. Die Polizei war dennoch besonders achtsam. Grund dafür ist der schrecklichen Zwischenfall im nordhessischen Volkmarsen. Während eines Rosenmontagszugs fuhr ein Auto in eine Menschenmenge. Mindestens 50 Menschen wurden verletzt, darunter 18 Kinder. Deshalb wurde die Polizeipräsenz auch bei den Umzügen im Augsburger Land erhöht.

Beim Umzug in Gablingen war die Polizei mit mehr Einsatzkräften als üblich im Einsatz. Thomas Klingler, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Gersthofen betonte, dass er vor der Veranstaltung dennoch keine Sicherheitsbedenken gehabt habe. „Ansonsten hätte wir den Umzug absagen müssen.“ Schließlich lasse sich ein solches Unglück nie mit Sicherheit verhindern. Auch der Umzug in Gablingen wurde von Feuerwehr mit Fahrzeugen gesichert. Auch bei den Faschingsumzügen in Klosterlechfeld und Schwabmünchen war die Polizei mit mehr Einsatzkräften als üblich im Einsatz.

Im Vorfeld zum Umzug in Deubach wurde diskutiert, ob die Polizeipräsenz erhöht werden soll. Am Dienstagnachmittag gab es dazu einen Runden Tisch unter anderem mit Vertretern der Polizei, der Feuerwehr und Sanitätern. Dieser Runde Tisch sei allerdings in jedem Jahr üblich und stehe nicht in direktem Zusammenhang mit dem Zwischenfall in Volkmarsen, betont Christian Joachim von der Polizei Zusmarshausen. Es wurde gesprochen, die Polizeipräsenz beim Umzug in Deubach zu erhöhen, letztlich entschieden sich die Sicherheitsbehörden allerdings dagegen. Auch in den vergangenen Jahren sei der Umzug ausreichend gesichert gewesen. Auch beim Umzug in Deubach sichert die Feuerwehr mit Fahrzeugen die Zugänge zum Umzug. Außerdem ist eine private Security-Firma vor Ort.

Große Faschingsumzüge fanden gestern auch inKlosterlechfeld und Schwabmünchen statt. Unter die Gäste der beiden Umzüge mischten sich auch hier mehr Polizisten als sonst.

