vor 37 Min.

Fasching früher und heute

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Der Sportverein Bergheim, Am Langen Berg 5, veranstaltet am Sonntag, 16. Februar, einen Kinderfaschingsball von 15 bis 18 Uhr. Der Ball ist ohne Motto, Kinder ab zwei Jahren können mitmachen.

Die Geschichte „Tommi trödelt“ wird am Dienstag, 11. Februar, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Beim Bilderbuchkino mit Basteln am Mittwoch, 12. Februar, um 15 Uhr wird „Der Schusch und der Bär“ gezeigt. Beide Veranstaltungen sind für Kinder ab vier Jahren geeignet. Für das Kino wird um Anmeldung gebeten unter Tel. 0821/324-2760 oder buecherei.kriegshaber@augsburg.de.

„Lustig ist die Fasenacht …“: Wie der Fasching in früheren Zeiten in Oberhausen war, erzählt Marianne Schuber am Mittwoch, 12. Februar, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91.

Der Kurs „Fit von Kopf bis Zeh“ mit Renate Oberdorfer startet am 11. Februar im Bürgerhaus Pfersee, Stadtberger Straße 17. Er umfasst 18 Termine, dienstags von 9.30 bis 10.45 Uhr. Anmeldung im Bürgerhaus, Tel. 0821/525969. Brett- und Tischspiele für Erwachsene bietet der Spielekreis jeden Montag um 20 Uhr im Bürgerhaus Pfersee an. Weitere Informationen gibt es unter www.spielekreis-augsburg.de. (mus)

