14.01.2020

Faschingskracher schicken Publikum auf eine Reise ins All

In Welden hat die Faschingssaison mit einem großen Spektakel begonnen. Sogar in Australien wurde mitgefiebert

Die Laugnataler Faschingskracher durften sich am Samstag über ihren ausverkauften Galaball und über eine Liveübertragung nach Australien freuen. Rund 200 Faschingsbegeisterte fanden sich im Weldener Holzwinkelsaal zusammen, um dem ersten Auftritt der Kracher entgegenzufiebern.

Begrüßt wurden die Gäste durch die zwei Hofmarschälle Julia Strohwasser und Jörg Däuber. Auch die Präsidentin, Marion Nagy, wünschte einen schönen Abend. Anschließend wurde das Tanzparkett durch die Tänzerinnen und Tänzer der Laugnataler Faschingskracher eröffnet. Die Faschingsfreunde tanzten zu Liedern der Band Ricardos. Als Gast traten die Schwabmünchener Mädels mit ihrem Motto „Dancetastics – Back to the 80s!“ auf. Durch ihre bunten und ausgefallenen Kostüme versetzten sie die Zuschauer für kurze Zeit zurück in die Vergangenheit.

Ebenfalls heizte die Showtanzgruppe Narrneusia aus Neusäß so richtig ein und begeisterte dabei das Publikum mit ihrer facettenreichen Choreografie unter dem Motto „Sound of Music – 100 Jahre Musikgeschichte“. Zwischen den Tanzrunden belohnte sich das Publikum mit dem ein oder anderen Cocktail an der Bar. Um Mitternacht kam dann auch der große Moment für die Laugnataler Faschingskracher. Mit der Rakete ging es auf eine galaktische Reise ins All, und die Kracher präsentierten unter der Regentin Barbara II. ihr vielfältiges Showprogramm „Spacedance – Das Universum tanzt“. Der Prinzenpaartanz durfte natürlich nicht fehlen, so bekam die Prinzessin dabei gleich sechs Männer an ihre Seite. Diese Besonderheit war nicht die einzige an diesem Abend, denn zudem wurde eine Liveübertragung nach Aus-tralien gestartet, um die energiegeladene Show mit spektakulären Hebefiguren einer momentan pausierenden Tänzerin der Laugnataler Kracher zu zeigen. Sie und das Team freuen sich schon riesig, wenn sie die nächste Saison wieder zusammen den Fasching feiern können.

Der Galaball war eine erfolgreiche Premiere, und nach einem auftrittsfreien Vormittag ging es nachmittags nach Meitingen auf das Gardetreffen des FFC Augsburg. (AL)

Themen folgen