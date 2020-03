Faschingsprinz der Narrneusia: Vom Faschingsmuffel zum Enthusiasten

Plus Lange hatte die Narrneusia nach einem Prinzen für die Saison gesucht und Philipp Passarge gefunden. So fällt seine Bilanz aus.

Lange bevor eine neue Faschingssaison beginnt, wird bei der Neusässer Faschingsgesellschaft Narrneusia erneut geplant. Somit ist es nicht verwunderlich, dass – obwohl am Aschermittwoch noch ziemlich „platt“ – die Narrneusen bereits wenige Wochen nach Faschingsende, frei nach dem Motto „nach dem Fasching ist vor dem Fasching“, schon wieder ihre erste Sitzung für die neue Saison abgehalten haben.

Mitten unter ihnen ist einer, der im vergangenen Jahr um diese Zeit noch mit keinem Gedanken daran gedacht hatte, jemals Mitglied einer Faschingsgesellschaft zu werden. Doch „Prinz Philipp“ hat Blut geleckt und Freude am Fasching gefunden. „Faschingsbälle mit Verkleiden, das ist für mich persönlich zwar immer noch keine Option, aber im Rahmen einer so professionellen Faschingsgesellschaft den Fasching und vor allem die Gemeinschaft zu genießen, das habe ich schätzen gelernt“, erklärt Philipp Passarge.

Narrneusia hatte lange keinen Faschingsprinzen

Auf ihn hatte die Narrneusia – und nicht zuletzt Prinzessin Nathalie – lange warten müssen. Es war für die Faschingssaison 2019/20 einfach kein Prinz zu finden. Erst ein Aufruf der Augsburger Allgemeinen ließ ihn, der als Turniertänzer im Standard und Latein lange nicht mehr zum Tanzen gekommen war, aufhorchen. Die Möglichkeit, wieder mehr zu tanzen und auftreten zu können, hatte ihn gelockt. Nun sei das Tanzen im Rahmen einer Showtanzgruppe doch etwas Anderes, als sich auf dem offiziellen Parkett des Tanzsports zu bewegen, war Passarge bewusst. Dennoch wagte er es, sprang ins kalte Wasser und erlebte damit, wie er begeistert sagt, eine völlig neue Erfahrung und eine tolle Faschingssaison.

In der abgelaufenen Faschingssaison legte der Turniertänzer Philipp Passarge mit seiner Prinzessin Nathalie eine heiße Sohle aufs Parkett. Bild: Jutta Kaiser-Wiatrek

Er erinnert sich, dass er nach seiner Bewerbung relativ schnell eingeladen worden war. Bei einem Fototermin lernte er gleich alle Mädels und Jungs der Showtanzgruppe kennen. „Natürlich war es erst ein wenig komisch, einfach so in eine Gruppe reingeworfen zu werden. Aber es fühlte sich alles so harmonisch an, dass wir gleich Nägel mit Köpfen machten“, erinnert sich der Ex-Faschingsprinz. Auch die Chemie zwischen Prinzessin und Prinz stimmte sofort.

Als Tänzer in der Showtanzgruppe

Vielleicht auch deshalb, weil gleich ein Prinzenpaartraining anstand, bei welchem das Solo geübt wurde. „Ein Vorteil war es, dass der Prinzenpaartanz Elemente aus Lateintänzen beinhaltete, die ich gut nachvollziehen konnte“, erzählt Philipp Passarge. Zudem brachte Nathalie Gellner, die als alter Narrneusia-Hase schon ewig tanzt, soviel Routine mit, dass sich ihr neuer Partner gleich gut auf sie einstellen konnte. Die Gruppentänze seien zwar erst einmal eine andere Welt für ihn gewesen, aber auch das klappte nach intensiven Proben prima.

Einig sind sich Nathalie und Philipp, dass der Fasching noch ewig so hätte weitergehen können. „Ein paar Tage Pause vielleicht, aber jetzt wären wir schon wieder bereit gewesen“, lachen sie. Fest steht jedenfalls, dass der Prinz, der für die Narrneusia wie vom Himmel gefallen schien, jetzt auch nicht mehr losgelassen werden soll. „Als Tänzer lassen wir Philipp nicht mehr los“, freut sich der Präsident der Narrneusia über männlichen Zuwachs in der Showtanzgruppe. „The same procedure as every year“, lachen Gerhard Rammel und sein Prinzenpaar und erzählen, dass die erste Sitzung für die neue Saison schon stattgefunden habe.