vor 8 Min.

Faschingsumzug auf Augenhöhe

Der Ehlfinger-Zug ist ein Geheimtipp

Am Faschingsdienstag schlängelt sich der Gaudiwurm wieder von Ortlfingen nach Ehingen. Es ist heuer bereits die 11. Auflage des Straßenfaschings. Längst hat er sich zu einem Geheimtipp entwickelt. Große Zugmaschinen sucht man hier vergeblich – Mitwirkende und Zuschauer am Straßenrand sind auf Augenhöhe. Ein Motto gibt es beim Ehlfinger nicht, die einzelnen Gruppen können sich aussuchen, wie sie den Zug gestalten. Nur eines ist klar: Man muss zu Fuß unterwegs sein oder mit kleinen motorisierten Gefährten. Spritzige, spaßige wie hintergründige Themen lieferte der Ehlfinger schon reichlich, wie z. B. vom mobilen Maibaum für Ortflingen und Ehingen. „Organisiert wird der Ehlfinger heuer vom Sportverein“, berichtet Vorsitzender Rainer Müller, der jedes Jahr die Zugmoderation übernimmt. Um die Bewirtung kümmert sich die freiwillige Feuerwehr. In den vergangenen zehn Jahren waren auch die Theaterfreunde mit im Organisationsteam. Sie machen heuer eine Pause, doch deren Vorsitzender Michael Ostermeier bleibt der Ansprechpartner für die Anmeldungen. Der 11. Ehlfinger startet am Faschingsdienstag, 25. Februar, um 15.15 Uhr am Bürgerhaus Ortlfingen und zieht zum Feuerwehrhaus nach Ehingen. Dort gibt es zum Auftakt bereits ab 13.33 Uhr Kaffee und Kuchen. (moma)

Anmeldung für den Zug bei Michael Oster, Telefon 08273/998570.

