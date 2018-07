13.07.2018

Fassadenexperte erweitert Gebäude am Standort

An ihrem Standort will die Seele Holding in Gersthofen erweitern. Unter anderem soll auch ein Betriebsrestaurant entstehen.

Die Seele Holding baut an die bestehenden Hallen an. Unter anderem soll ein Betriebsrestaurant an der Gersthofer Gutenbergstraße entstehen. Die Zahl der Mitarbeiter steigt

Von Gerald Lindner

Sie gehören zu den dominanten Gebäuden entlang der Gutenbergstraße im Gersthofer Industriegebiet – die Halle der Seele Holding GmbH. Nun sollen sie erweitert werden. Den beiden dafür vorgelegten Bauanträgen und den entsprechenden Plänen stimmte der Gersthofer Bauausschuss einstimmig zu – allerdings mit einem kleinen Vorbehalt.

So wird an der Gutenbergstraße 13 die südliche Produktionshalle des weltweit tätigen Gersthofer Fassadenbauspezialisten durch einen Anbau mit einer Fläche von 2245 Quadratmetern erweitert. Zudem soll an der benachbarten Gutenbergstraße 19 die Halle Süd um 505 Quadratmeter erweitert werden, die Halle West um 149 Quadratmeter. Durch diese Teilerweiterung wird, so erklärte es Stadtbaumeister Thomas Berger im Bauausschuss, eine Verbindung mit dem bestehenden Lager im Westen hergestellt.

Neu gebaut wird ebenfalls ein Betriebsrestaurant. Dieses bietet mit einer Fläche von 422 Quadratmetern platz für insgesamt 116 Personen. Für die darüber liegenden Büroflächen im ersten und zweiten Obergeschoss werden Gruppenbüros mit jeweils 24 Arbeitsplätzen und einer Fläche von jeweils 462 Quadratmetern geschaffen. Ergänzt werden die Bauarbeiten durch diverse Sanierungen im Gebäudebestand.

Weil das Unternehmen ein Verkehrsgutachten des TÜV Rheinland vorgelegt hatte, kann nach der derzeit geltenden Gersthofer Stellplatzsatzung auf die Hälfte der laut Satzung erforderlichen Stellplätze verzichtet werden. „Laut dem TÜV-Gutachten müssten 230 Stellplätze nachgewiesen werden“, so Thomas Berger. Tatsächlich würden aber sogar 288 nachgewiesen. 117 davon liegen an der Gutenbergstraße 19, die restlichen 171 sind in der Siemensstraße vorgesehen.

Insgesamt ergeben sich nach der Erweiterung folgende Flächen für diesen Unternehmensstandort: Die Bürofläche wächst auf 4834 Quadratmeter, für Fertigung, Lager und Technik stehen dann 16700 Quadratmeter zur Verfügung.

Durch die Erweiterung soll auch die Zahl der Mitarbeiter steigen – und zwar im Bürobereich von heute 279 auf künftig 350 und in der Fertigung von 119 auf 150, sodass in Zukunft 500 Menschen beschäftigt sind. Weil der Betrieb nach Auffassung der Gutachter nicht sehr gut durch den ÖPNV angeboten ist, und die Mitarbeiter folglich überwiegend mit ihren Privatautos kommen, steigt die Zahl der Mitarbeiterfahrten pro Werktag von heute 834 auf 1047, die der Kunden von 138 auf 173.

Einstimmig sprach sich der Bauausschuss für dieses Vorhaben aus. Bürgermeister Michael Wörle muss allerdings noch eine ungeklärte Frage verhandeln. Unter dem Gelände, auf dem die Neubauten entstehen sollen, verläuft eine Hauptwasserleitung der Stadt Gersthofen.

„Wir konnten leider im Vorfeld der Sitzung nicht mit den Gersthofer Stadtwerken klären, wie mit dieser Leitung vorgegangen werden soll“, sagte Wörle. „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit dem Bauherrn sowie den Stadtwerken eine Vereinbarung schließen können, die entweder eine Verlegung der Hauptwasserleitung regelt oder eine andere Lösung.“ Erst dann werde er das gemeindliche Einvernehmen erteilen. Der Bauausschuss ermächtigte Wörle dazu – damit muss keine weitere Ausschusssitzung dazu einberufen werden. Kommt keine Einigung zustande, wird das gemeindliche Einvernehmen für das Bauvorhaben nicht erteilt.

Bernhard Happacher (FW) zweifelte an dem TÜV-Gutachten: „Darin wird eine geringere Anzahl an Stellplätzen angesetzt, als sie unsere Satzung vorschreibt.“ Thomas Berger hielt allerdings die errechnete Menge für „plausibel“.

