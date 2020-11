23.11.2020

Fast jedes vierte Kind im Kreis Augsburg geht in die Krippe

Immer mehr Kleinkinder im Landkreis Augsburg gehen in die Krippe.

Statistischer Atlas zeigt: Die Betreuungsquote im Landkreis Augsburg ist innerhalb weniger Jahre rasant gestiegen.

Beinahe jedes vierte Kind unter zwei Jahren ist im Landkreis Augsburg inzwischen in der Krippe. Das geht aus dem Regionalatlas des Statistischen Bundesamtes hervor. Deutschlandweiter Spitzenreiter ist der Kreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt mit einer Betreuungsquote bei den unter Zweijährigen von 62,5 Prozent, während es im Augsburger Land exakt 24,1 Prozent sind.

Damit hat sich der Trend zur frühen Betreuung im Vergleich zum Vorjahr weiter fortgesetzt. Denn damals waren es 22,9 Prozent. Nur zum Vergleich: Im Jahr 2007, als die Daten zum ersten Mal erhoben wurden, hatte die Zahl der unter Zweijährigen, die tagsüber betreut wurden, im Landkreis Augsburg noch bei 7,6 Prozent gelegen.

Nur wenige Kinder im Augsburger Land sind bei Tagesmüttern

Im Landkreis werden heute rund 3,2-mal mehr Babys und Kleinkinder in der Krippe oder bei Tageseltern aufs Leben vorbereitet als 2007. Dabei betreuten nach den Daten, die die Statistischen Landesämter in den Regionalatlas einspeisen, im Jahr 2019 Tagesmütter beziehungsweise -eltern rund 2,0 Prozent der Kinder. In den Tageseinrichtungen waren es rund 22,1 Prozent. (zds)

