Faszinierende Bilder von Mensch und Mischwesen in Stadtbergen

Die Künstlerin Corinna Naumann überrascht mit einer erstaunlichen Vielfalt an Stilrichtungen im Stadtberger Rathausfoyer.

Von Thomas Hack

Mädchenporträts mit großer Ausstrahlungskraft, surrealistische Collagen von Menschen und fantastischen Mischwesen, anmutige Balletttänzerinnen, die in der verspielten Bildersprache des Jugendstils über die güldene Leinwand schweben – wer dieser Tage durch Flure des Stadtberger Rathausfoyers wandelt, wird dort nicht nur eine faszinierende Melange an farbenprächtigen Bildwerken entdecken, sondern beinahe schon eine faszinierende Reise durch sämtliche Zeitepochen der Kunst erleben.

Und dennoch stammen die Exponate allesamt aus dem Duktus einer einzelnen Künstlerin: Corinna Naumann lässt in ihrer derzeitigen Ausstellung „Druckmomente“ die Geister der alten Meister wieder auferstehen und schaffte es dabei dennoch, neuartige Schöpfungen mit innovativen Mischtechniken und einer ganz eigenen Handschrift in Szene zu setzen. Hier verschmilzt der zeitlose Zauber von Monets Seerosenmotiven mit der nonchalanten Ornamentik Alfons Muchas, hier treffen afrikanische Archaik und japanischer Farbholzschnitt wie völlig selbstverständlich auf harmonische Weise aufeinander.

Unheilvolle Geisterschiffe gleiten aus dem Nebel

Dass zwischen den farbgewaltigen Gemäldewelten immer wieder düstere Skizzen eingereiht sind, in denen unheilvolle Geisterschiffe aus dem Nebel zu gleiten scheinen, unterstreicht die ungewöhnliche Vielseitigkeit der Aschheimer Künstlerin nur noch stärker. Ebenso facettenreich wie die spannenden Sujets offenbaren sich Naumanns Arbeitstechniken, die sich von der klassischen Malerei über die Radierung bis hin zu verschiedenen aufwendigen Tief- und Digitaldruckverfahren erstrecken.

In vielen Werken, die jetzt im Rathausfoyer zu sehen sind, kommen auch unterschiedliche Materialien zum Einsatz, die miteinander vereint wieder ganz neue und individuelle Erlebnislandschaften erzeugen.

Ein faszinierendes Gesamtkunstwerk

Das Faszinierendste an Corinna Naumanns Ausstellung im Rathaus Stadtbergen sind vielleicht nicht einmal die jeweiligen Einzelexponate an den Fluren und Gängen an sich, sondern die Zusammenschau der Bilder als Gesamtkunstwerk, welches auf einer übergeordneten Ebene angesiedelt ist. Denn nur äußerst selten wird man einer Künstlerin begegnen, die surreale Experimente ebenso meisterhaft beherrscht wie impressionistische Darstellungsweisen und die ausschweifende Formensprache des verspielten Wiener Jugendstils. Und welche Stilrichtung man auch immer ganz persönlich bevorzugen mag: In der aktuellen Rathausausstellung ist ganz deutlich zu sehen, dass bei Corinna Naumann das Wort „Kunst“ tatsächlich noch vom Wort „können“ abgeleitet ist.

Dauer Die Ausstellung „Druckmomente“ ist nur noch bis Freitag, 10. Januar, im Stadtberger Rathausfoyer zu sehen.

