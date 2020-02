05:28 Uhr

Februar 2020: Unvergessliche Hochzeitstage im Augsburger Land

An einem Tag mit Schnapszahl zu heiraten, hat so einige Vorteile. Der Februar 2020 hat drei solcher Tage. Löst das eine Heiratswelle im Augsburger Land aus?

Von Josefine Wunderwald

Der Februar ist für Hochzeiten eigentlich nicht sehr beliebt: Es ist kalt und nass, Trauungen sind nur drinnen möglich. In diesem Jahr bietet der Februar jedoch aus einem anderem Grund Anreiz, zu heiraten: Gleich drei Tage weisen Schnapszahlen auf.

Neben dem kommenden Sonntag, 2. Februar, gibt es auch am glumperten Donnerstag, 20. Februar, und am Faschingssamstag, 22. Februar, einprägsame Zahlenkombinationen. „Am 20. Februar sind bei uns bereits vier Trauungen angemeldet“, sagt Susanne Hafner, Standesbeamtin in Gersthofen. Das sei tatsächlich besonders, da Trauungstermine unter der Woche eigentlich eher unbeliebt seien. Noch ein weiteres Datum zieht Paare in Gersthofen an: Dieses Jahr ist wieder Schaltjahr, der Februar dauert dadurch einen Tag länger. Für den 29. Februar seien trotzdem bereits Trauungen angemeldet, erzählt Hafner. „Die Nachfrage nach Heiratsterminen ist an besonderen Tagen jedes Jahr erhöht“, sagt die Standesbeamtin.

Klostergasthof Tierhaupten meldet Rückgang an Schnapszahl-Hochzeiten

Im Standesamt Aystetten sieht es anders aus: In der Gemeinde gebe es bislang nur eine Anfrage für eine Trauung an einem der besonderen Daten, erzählt der Standesbeamte Thomas Dorn. Auch im Klostergasthof Thierhaupten, der neben Tagungen auch Austragungsort für Feste und Hochzeiten ist, seien für Februar nicht mehr Buchungen angemeldet, sagt Matthias Delics. Er arbeitet dort seit 15 Jahren und sieht bei der Zahl der Hochzeiten an Tagen mit Schnapszahl einen Rückgang.

„Das ist im Jahr 1999 losgegangen, auch 2001 gab es noch einmal so eine Welle, aber seitdem hat dieser Trend abgenommen“, sagt Delics. Heute sei für die Menschen eher das Wetter der entscheidende Faktor: Anders als früher würden mehr Hochzeiten draußen stattfinden. Die Hochsaison für Trauungen liege in den Sommermonaten. Allgemein sei der Februar kein Hochzeitsmonat: „Nur am Valentinstag haben wir eine Anmeldung für ein Candle-Light-Dinner“, sagt Delics.

Schnapszahl, Wochenende und warme Temperaturen treffen zusammen

Zu den beliebtesten Hochzeitlocations im Landkreis zählt auch das Kloster Holzen in Allmannshofen. Elke Wagner, die dort für Verkauf und Marketing zuständig ist, sagt: „Die Tage mit Schnapszahlen sind durchaus die, die oft schneller ausgebucht sind.“ Besonders beliebt sei dabei ein Tag: Der 6. Juni falle in diesem Jahr auf einen Samstag, hier treffen Schnapszahl, Wochenende und warme Temperaturen zusammen. „An dem Tag haben wir gleich vier Hochzeiten, die parallel ablaufen“, freut sich Wagner.

Winterhochzeiten seien für sie trotzdem kein Auslaufmodell: Diese könne man nämlich, anders als Gartenhochzeiten im Sommer, genau so planen, wie sie dann auch ablaufen.

