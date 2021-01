vor 33 Min.

Fenster hält Einbrecher in Wollishausen auf

Einbruchspuren hat die Polizei an einem Fenster eines Hauses in Wollishausen gefunden.

Einbruchspuren an einem Küchenfenster wurden jetzt an einem Haus in Wollishausen gefunden. Doch der Einbrecher kam nicht weit.

Einbruchspuren am Küchenfester: Zwischen Mittwoch, 20. und Freitag, 22. Januar, hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Haus in der Höfatsstraße in Wollishausen einzubrechen. Dabei habe er versucht, das Küchenfenster aufzuhebeln, sei jedoch mit seinem Versuch gescheitert, teilt die Polizei mit.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu setzen, Telefon 08291/18900. (jah)

