00:33 Uhr

Ferienprogramm: Der Natur auf der Spur

Anmeldungen für Angebote Anfang August sind jetzt möglich

Der Startschuss zur Anmeldung zum Sommerferienprogramm des Naturpark-Hauses ist gefallen. An vier Tagen im August gibt es für Kinder im Grundschulalter etwas zu erleben. Frühstück mit frischem Brot und Marmelade, selbst zubereitetes Mittagessen vom Lagerfeuer und zwischendurch Gemüsesticks und/oder Obst sorgen für das leibliche Wohl der jungen Teilnehmer.

Am Donnerstag, 1.August, dreht sich alles um „Feuer – Sonnenenergie und Lagerfeuer“. Hier gibt es Spiele und Experimente. Um das Thema „Erde – Waldexpedition und Waldforschungen“ geht es am Freitag, den 2. August. Man ist Krabbeltieren auf der Spur und stellt ein „Expertenbuch“ her. Am Montag, 5. August, ist man als Naturforscher mit Schwerpunkt „Wasser – Lebensraum und Energielieferant“ unterwegs. Dazu gibt es Experimente, Bastelarbeiten, Spiele und Geschichten. Auf „Luft – Windenergie und Wetterforschungen“ setzt man das Augenmerk am Dienstag, 6. August. Warum sich Luft bewegt und was sie mit Strom zu tun hat, entdeckt man bei den anstehenden Forschungen. Nebenbei wird ein Windspiel gebastelt.

Die Aktionstage starten jeweils um 8 Uhr am Naturpark-Häusle am Spielplatz in Oberschönenfeld bei Gessertshausen und enden um 14 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag von 25 Euro pro Tag, bzw. 90 Euro bei Teilnahme an allen vier Terminen, inklusive Essen und Bastelmaterial, ist vor Ort zu zahlen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 08238/300133 bis spätestens Montag, 22. Juli, unbedingt erforderlich. (AL)

