vor 21 Min.

Ferienprogramm: Meldefrist läuft

Von Sport über Handwerk bis zu kulturellen Beiträgen. Was in Meitingen in diesem Jahr geboten ist

Noch knapp zwei Wochen haben die Meitinger Zeit, Kinder für das große Ferienprogramm in der Marktgemeinde anzumelden. Geboten wird eine umfangreiche Veranstaltungspalette, die von sportlichen Aktivitäten über kulturelle Beiträge bis hin zu handwerklichen Arbeiten sowie Erlebnisaktionen reicht.

Eingeläutet wird die Ferienzeit schon vor Beginn der fast siebenwöchigen Sommerferien mit dem traditionellen Sommerfest, das am Freitag, 19. Juli, ab 16 Uhr auf der Schlossstraße und dem Marktplatzüber die Bühne geht.

Zum Ferienprogramm zählen Dauerbrenner wie die Kanuwanderung der Wasserwacht durch das Altmühltal (Montag 5. bis Mittwoch 7. August), das Schnupperschießen mit dem Meitinger Schützenverein Edelweiß (Samstag, 3. August), Schnuppertennis beim TC Meitingen für verschiedene Altersklassen (an vier Tagen, 13., 14., 20. und 21. August) sowie ein Kegelnachmittag beim Meitinger Sportkeglerverein (Donnerstag, 5. September ab 15 Uhr im Keglerheim in den Lechauen.

Die Freiwillige Feuerwehr Herbertshofen bietet „Wasserspaß und Wasserspiele“ (Freitag, 23. August) an und bei der Freiwilligen Feuerwehr Waltershofen findet eine Veranstaltung unter dem Motto „Wasser marsch“ (Freitag, 30. August) statt.

Für Feinschmecker bietet das Partnerschaftskomitee Meitingen-Pouzauges zwei „französisch kochen“-Kurse an, die in der Meitinger Mittelschulküche (Mittwoch, 4. September und Donnerstag 5. September) stattfinden. Der Markt Meitingen hat eine Programmbroschüre herausgegeben, in der das gesamte Programm mit den einzelnen Terminen und Uhrzeiten ausführlich beschrieben ist. (peh)

Anmeldescheine können bis Dienstag, 16. Juli, 18 Uhr im Briefkasten am Rathaus abgegeben werden. Anmeldebestätigungen müssen von Dienstag, 23. Juli, bis Donnerstag, 25. Juli, im Rathaus in Zimmer 8 abgeholt und bezahlt werden. Die Teilnehmerzahl bei allen Veranstaltungen ist begrenzt (bei zu großer Anmeldezahl entscheidet das Los).

Themen Folgen