vor 17 Min.

Ferienspaß in Biberbach

Sie sind überzeugt, der Ferienspaß macht Kinder und Eltern froh (von rechts): Monika Seiler-Deffner, Bürgermeister Wolfgang Jarasch und Josef Falch mit Betreuern beim Start in den Biberbacher Ferienspaß 2019.

Das Konzept richtet nach den Wünschen der Eltern

Seit genau zwei Jahren gibt es den Biberbacher Ferienspaß, ein Betreuungsangebot für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Und damit sind berufstätige Eltern von Schulkindern eine Sorge los. Auch 2019 steht das Angebot, das nicht von Mindestteilnehmerzahlen abhängt, sondern garantiert stattfindet.

„Verlässlichkeit ist für die Eltern das A und O, weiß Monika Seiler-Deffner, die Jugendbeauftragte im Gemeinderat. „In vielen Betrieben muss die Urlaubsplanung schon zu Beginn des Jahres stehen, da bleibt kein Spielraum für schnell zu nehmende Urlaubstage, weil ein Betreuungsangebot ausfällt.“ Partner für ein verlässliches Angebot ist für Biberbach der Kreisjugendring. Dessen Vorsitzender Josef Falch stellte gern das passende Paket zusammen.

Ein paar Tage kommt der Kreisjugendring mit dem Spielmobil in vielen Kommunen vorbei. Für ein Komplettprogramm über sechs Ferienwochen ist Biberbach der Vorreiter, so Falch. Basteln, Spiele, Sport oder auch Ausflüge, wie im letzten Jahr, zur Mini-München, einem spannenden Städteplanspiel, stehen auf dem Programm. Bis zu 25 Kinder können teilnehmen und werden von 8 bis 16 Uhr von geschulten Betreuern an die Hand und mitgenommen zur sinnvollen Freizeitgestaltung. Fünf oder drei Tage werden für gewöhnlich gebucht. Der Elternbeitrag für die ganze Woche liegt bei 50 Euro. Ein warmes Mittagessen gibt es nach Wunsch zum Selbstkostenpreis. Mögliche Defizite bei nicht voll ausgelasteten Gruppen übernimmt die Gemeinde, hatte der Gemeinderat schon beim Start beschlossen.

Während der Schulzeiten garantiert die Mittagsbetreuung eine Aufsicht und Beschäftigung der Schüler bis 16 Uhr, das Ferienangebot deckt sechs von 13 Ferienwochen ab. „Wir haben die Wünsche der Eltern abgefragt und danach das Konzept aufgebaut“, ist der Ferienspaß in den Augen der Jugendbeauftragten Monika Seiler-Deffner den Familien auf den Leib geschneidert. Informationen gibt es bei der Gemeinde. (sdk)

Themen Folgen