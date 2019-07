vor 41 Min.

Fesche Feier zum 50.

Zum Umzug mit über 80 Gruppen kamen Tausende

Der Ansturm beim Fest- umzug am Sonntag in Bobingen war gewaltig. Vereine, Kitas, Schulen und viele weitere Einrichtungen reihten sich in die Kette der Zugteilnehmer ein.

Die Masse der Schaulustigen ließ die über 80 Gruppen nicht im Stich und säumte den weiten Weg von der Krumbacher Straße, über den Minikreisel im Norden hinaus und zurück durch den Osten der Stadt zum Rathausplatz.

Dort drängten sich am späten Nachmittag die Bobinger und ihre Gäste an den Biertischen, ließen die Festtage gemütlich ausklingen und hörten Musik aus der Zeit der 50-jährigen Stadtgeschichte.

Im Sommer 1969 war Bobingen von der Marktgemeinde zur Stadt erhoben worden. Das war bereits damals Anlass zu einem Jahr mit vielen Veranstaltungen. Daran knüpfte das Kulturamt heuer mit einem umfangreichen Programm an. Die beiden Freiluftabende mit der Aufführung des Jedermann und das Open-Air-Konzert in der Abba-nacht waren dem Festsonntag vorangegangen. Die Klänge der schwedischen Jahrhundert-Band, dargeboten von einer „Tribute-Gruppe“ machten den Rathausplatz zur Freiluft-Disco.

Bürgermeister Bernd Müller war demnach restlos zufrieden: „Es gab viel zu tun, die letzten Tage und Wochen. Aber wenn man die Freude und Begeisterung der Menschen sieht und spürt, dann war es die Arbeit und den Aufwand mehr als wert. Unsere Planung ist komplett aufgegangen. Da kann man sich einfach nur freuen.“ (AL)

