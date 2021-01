vor 16 Min.

Feuer im Güterverkehrszentrum Augsburg

Mehrere Paletten mit verschiedenen Waren sind am Donnerstagabend im Güterverkehrszentrum Augsburg in Brand geraten.

In einer Lagerhalle im Güterverkehrszentrum in der Freiburger Straße sind am Donnerstagabend mehrere Paletten in Brand geraten.

Gegen 19.20 Uhr haben Arbeiter im Güterverkehrszentrum am Donnerstag ein Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Nach Angaben der Polizei waren drei mit verschiedenen Waren beladene Europapaletten durch einen technischen Defekt in Brand geraten.

Die Feuerwehr hatte den Brand nach kurzer Zeit gelöscht. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Das Gebäude der Lagerhalle blieb unbeschädigt. (AZ)

