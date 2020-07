vor 17 Min.

Feuer in Seniorenheim

Großeinsatz für Rettungskräfte in Gersthofen

Einen Großeinsatz für die Rettungskräfte gab es am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in Gersthofen. Rund 30 Einsatzfahrzeuge der Polizei, Krankenwagen und Feuerwehr waren vor Ort, nachdem im AWO-Seniorenzentrum in der Kreuzstraße ein Lüfter in Brand geraten war und Großalarm ausgelöst wurde.

Durch die starke Rauchentwicklung mussten sechs Bewohner aus dem ersten Stock evakuiert werden. Die hochbetagten Senioren wurden von den als erstes am Brandort eingetroffenen Rettungskräften teilweise mit dem Rollstuhl nach unten getragen und ins Freie verbracht. Im Bus der Berufsfeuerwehr Augsburg wurden sie von Notärzten und Sanitätern untersucht und versorgt.

Die Feuerwehren aus Gersthofen, den Ortsteilen, sowie aus Langweid und Stettenhofen hatten den Brand schnell gelöscht. Anschließend wurden die verrauchten Räume entlüftet. Nach Angaben der Polizei wurde eine Person leicht verletzt, die anderen Senioren kamen mit dem Schrecken davon und konnten in anderen Zimmern des Heimes untergebracht werden. (oli)

