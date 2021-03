14:29 Uhr

Feuer in einem Gersthofer Nagelstudio verursacht 100.000 Euro Schaden

In der Dieselstraße in Gersthofen bricht in einem Gebäudekomplex ein Feuer aus. Die Polizei geht von zwei möglichen Brandursachen aus.

Ein Nagelstudio hat am Montag in Gersthofen gebrannt. Gegen 6 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr und der Einsatzzentrale der Polizei die Mitteilung über einen Brandgeruch in einer Halle in der Dieselstraße ein.

Die Einsatzkräfte konnten in dem großen Komplex, in dem mehrere Betriebe untergebracht sind, schließlich die Brandstelle in einem dort untergebrachten Nagelstudio ausmachen und das Feuer löschen. Die Brandursache steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Nach Auskunft der Polizei kommt sowohl ein technischer Defekt im Stromkreislauf als auch ein fahrlässiges Handeln der Mieter in Betracht. Ein vorsätzliches Handeln schlossen die Kriminalbeamten aus.

Schadenshöhe beträgt rund 100.000 Euro

Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Gersthofen und Hirblingen vor Ort. Ein Feuerwehrmann erlitt bei der Brandbekämpfung eine Rauchgasvergiftung. Er konnte sich jedoch selbstständig in Behandlung begeben. Die Brandermittler der Augsburger Kriminalpolizei schätzen den Schaden auf rund 100.000 Euro. (thia)

