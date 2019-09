vor 41 Min.

Feuer zerstört Futtervorräte - Tierklinik erlebt Welle der Hilfsbereitschaft

Auch Exoten werden in der Tierklinik behandelt. Hier bekommt ein Liger (Mischung zwischen Löwe und Tiger) eine Zahnbehandlung. Das Futter für die Patienten ist mittlerweile gesichert.

Ein Lagerhallen-Brand hat das Futter der Tierklinik Gessertshausen für ein Jahr vernichtet. Hilfe wird vom dreijährigen Bub bis zum gestandenen Landwirt angeboten.

Von Matthias Schalla

Mit diesen Reaktionen hätte die Tierklinik niemals gerechnet. „Ich bin sehr überrascht und freue mich riesig über die große Unterstützung“, sagt Dr. Robert Fitz. Nachdem unsere Zeitung über den Brand im Lagerhaus berichtet hatte, in dem die Futtervorräte der Klinik für ein ganzes Jahr gelagert waren, gab es vor allem zahlreiche spontane Hilfsangebote in den sozialen Netzwerken. Und auch die Landwirte in der Region hätten sofort reagiert.

„Einige Bauern haben am Mittwoch angerufen und wollten mir sogar Heu schenken“, sagt Fitz. Die Hilfswelle sei riesengroß. Weniger erfreulich sei allerdings ein Gespräch mit der Versicherung gelaufen. „So wie es momentan ausschaut, wird bei Brandstiftung grundsätzlich nicht gezahlt“, sagt er. Zahlen wollen jedoch viele User in den sozialen Netzwerken.

Futter der Tierklinik verbrannt - Kinder möchten ihr Taschengeld geben

„Wie kann man spenden? Meine Kinder möchten gerne ihr Taschengeld geben, da sie soooo tierverliebt sind“, schreibt beispielsweise Jenny Elisabeth Kullison auf Facebook. Liam-Odin sei fünf Jahre alt und Finn-Luca drei. Beide lieben Hunde, Katzen, Pferde „und eigentlich jedes Tier“, schreibt die Mutter. Auch wenn bei der noblen Taschengeldspende der Kinder aufgrund des Alters nicht viel herausspringen wird, zeigt diese Geste doch anschaulich, wie verbunden sich viele Bürger mit der Tierklinik Gessertshausen fühlen.

Kevin Schätz geht sogar noch einen Schritt weiter. Würde er über die nötigen Finanzen verfügen, „würde ich meinen ersten Lohn dafür springen lassen“, schreibt er. Viele Weitere fragen lediglich kurz und knapp „wie kann ich helfen, was kann ich tun“?

Landwirte liefern die Ballen nun portionsweise an die Tierklinik Gessertshausen

Kornelia Winkler überlegt sich, einen Spendenaufruf zu veröffentlichen, um die Tiere versorgt zu wissen. Andrea Müller wiederum kennt die Klinik, da sie mit ihren Tieren dort schon öfter zur Behandlung war. „Ich bin echt geschockt, dass denen jemand das Lager angezündet hat“, sagt sie. Mit Futter vor allem für die Rinder und Pferde ist die Tierklinik mittlerweile bis zum nächsten Grasschnitt Mitte 2020 eingedeckt. „Das wir kein Lager mehr haben, liefern uns die Landwirte die Ballen nun portionsweise“, sagt Fitz und ist optimistisch, die Situation aus eigener Kraft zu meistern. Wichtig sei nun, den Brandstifter schnellstmöglich zu fassen.

