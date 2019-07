vor 57 Min.

Feueralarm: Mitten in der Nacht brennt ein Geräteschuppen

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 8000 Euro. Die Ursache ist mittlerweile bekannt.

Böse Überraschung für einen Weldener: Er musste am Mittwoch gegen ein Uhr morgens feststellen, dass sein Geräteschuppen in hellen Flammen stand. Der Mann rief sofort die Feuerwehr. Aus Welden und Reutern eilten etwa 40 freiwillige Feuerwehrleute an den Brandort in der Laugnastraße.

Als Ursache gilt laut Polizei ein technischer Defekt. Sie schätzt den Schaden auf 8000 Euro.

