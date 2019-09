19:03 Uhr

Feuerwehr: Drei Tage lang Ausnahmezustand in Streitheim

Die Feuerwehr des Zusmarshauser Ortsteils feiert ihr 125-jähriges Bestehen. Für Aufsehen sorgt das Outfit des Bürgermeisters.

Von Johann Kohler

Das knallgrüne Poloshirt von Bürgermeister Bernhard Uhl sorgte für Aufsehen beim Feuerwehrfest in Streitheim. Ein modischer fehlgriff? Nein. Uhl wollte damit ein Zeichen zum gleichzeitigen Umwelttag setzen. Doch dies war eine einmalige Sache, denn am Sonntag erschien er dann stilgerecht mit einer roten Rose im Knopfloch seines Anzuges. Genauso bunt wie des Schirmherrens Garderobe, war das Programm des dreitägigen Festes, dass die Freiwillige Feuerwehr in Streitheim zu ihrem Jubiläum zusammengestellt hatte.

Am Freitagabend macht die Jugend Party in Streitheim

Bereits am Freitagabend konnte man in Streitheim vom Lärm der vorbeiführenden Autobahn nichts mehr hören. Die beiden Rockband‘s „The Criticis“ und „Freinacht“ heizten trotz dem kühlen Herbstabend, den zahlreichen, meist jugendlichen Gästen gehörig ein. „Wir haben mit größter Wahrscheinlichkeit während der Festtag Glück mit dem Wetter“, meinte am Samstagabend Streitheims Erster Kommandant Ulrich Sippl beim Treffpunkt zur Totenehrung am Feuerwehrhaus auf dem Lüftenberg. So war es dann auch, denn alle der vielen Besucher kamen trockenen Fußes zum Festgelände. So auch der Festzug mit dem Jubelverein und dem Patenverein aus Bonstetten nach dem Totengedenken auf dem neu gestalteten Dorfplatz. An Pfarrer Ajai Avackal appellierte die Freiheit und den Frieden für alle Menschen, gleich welcher Nationalität oder Hautfarbe, als höchstes Gut zu bewahren.

Ausgelassene Stimmung im Streitheimer Festzelt. In den vergangenen drei Tagen herrschte in dem Zusmarshauser Ortsteil Feierstimmung. Bild: Marcus Merk

Dass die Streitheimer nicht nur eine gute Feuerwehr haben, sondern auch gute Musikanten, bewiesen 15 Musiker aus dem Ort, die sich spontan zu einer Kappelle zusammen getan haben und beim Festzug zum Zelt aufspielten. Im Festzelt dann der sehnlichst erwartete Fassanstich durch Schirmherrn Bernhard Uhl, der mit vier Schlägen noch gut abschnitt. Nach den Ansprachen der Streitheimer Feuerwehrführung Klaus Heinrich und Ulrich Sippl, kamen auch noch die Ehrengäste mit ihren Grußworten zum Wort im sehr gut gefüllten Festzelt. Sowohl Landrat Martin Sailer, Bonstettens Bürgermeister Anton Gleich, wie auch sein Kollege aus Zusmarshausen Bernhard Uhl, lobten den Einsatz der Feuerwehren.

Riesige Straßenkreuzer aus Amerika sind zu sehen

Während vor dem Zelt die „American Car Friends Augsburg“ ihre riesigen Straßenkreuzer vorführten, herrschte bis in die späte Nacht in der Festhalle mit den „4-Taktern“ eine Superstimmung. Bereits in der Früh des Sonntags um 8 Uhr, pilgerten rund 30 Vereine zum höchsten Punkt von Streitheim, um vom Feuerwehrhaus aus zur Weihe der neuen Fahne zu marschieren. In seiner bewegenden Predigt sprach Pfarrer Ajai Avackal die Symbolik einer Vereinsfahne an. Musikalisch wurden der Gottesdienst und die Weihe der neuen Fahne von den Rothtaler Musikanten begleitet. Dankesworte an alle Einsatzkräfte und die vielen Helfer des Festes übermittelten Bernhard Uhl, Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister und Bonstettens Feuerwehrvorsitzender Mark Miller. Dem schlossen sich Kommandant Ulrich Sippl und Vorsitzender Klaus Heinrich an. Vor allem die Mithilfe aller Streitheimer beim Fest könne nicht hoch genug gewürdigt werden.

Einen Rettungseinsatz zeigten am Sonntag beim bayernweiten Tag der Feuerwehr die Wehren aus Zusmarshausen und Horgau.

Mit einer Tanzvorführung der Tanzmäuse der SpVgg Auerbach/Streitheim und Musikklängen der Jugendkapelle „ Ju C“ aus Zusmarshausen klangen die drei glanzvollen Festtage auf dem Lüftenberg in Streitheim aus.

