20.01.2020

Feuerwehr Emersacker in jungen Händen

Werner Kraus gibt Vorsitz an den 25-jährigen Jürgen Käsmayr ab. Mitglieder werden geehrt

Von Simone Kuchenbaur

Nach neun Jahren als Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Emersacker gab Werner Kraus bei den Neuwahlen sein Amt bei den Neuwahlen in jüngere Hände ab. Zum neuen Vorsitzenden wurde der 25-jährige Jürgen Käsmayr gewählt, der bereits Erfahrungen im erweiterten Führungsgremium gesammelt hatte. Käsmayr übernimmt einen gesunden Verein. „Aber nicht nur die Zahlen müssen stimmen, sondern auch das Leben des Vereins“, sagte der junge Vorsitzende in seiner Antrittsrede. In guten Zeiten dürfe man Weichenstellungen für die Zukunft nicht verschlafen. Käsmayr würdigte die Arbeit seines Vorgängers und überreichte als erste Amtshandlung an Werner Kraus eine Ehrenurkunde, die ihm den Ehrenvorsitz bescheinigt. Barbara Kraus, die die Arbeit ihres Mannes immer unterstützt hatte, bekam einen Blumenstrauß. Quasi löse er eine Doppelspitze ab, meinte Käsmayr. Er hoffe nun auf weiteres gutes Miteinander, denn nur im Miteinander funktioniere ein Verein.

Ansonsten blieb im Vorstand alles gleich. Zum Zweiten Vorsitzenden des insgesamt 305 Mitglieder zählenden Feuerwehrvereins wurde Maximilian Frodl wiedergewählt. Stefan Kemmerling kümmert sich weiterhin um die Finanzen. Schriftführer bleibt Reiner Kraus. Auch die Kassenprüfer Otto Lauter und Stefan Kuchenbaur bleiben im Amt. Zu Jugendsprechern wurden in der Jugendversammlung Stefan Bauer und Florian Gaul gewählt.

In seiner letzten Generalversammlung als Vorsitzender blickte Werner Kraus zu Beginn auf das vergangene Jahr zurück. Erstmals in seiner Geschichte hat der Verein über 300 Mitglieder. Zahlreiche Aktivitäten prägten das Jahr. Seinen Dank sprach Kraus allen freiwilligen Helfern aus, die sich auf unterschiedlichste Weise einbrachten. Dank galt auch der örtlichen VR-Bank, die die Anschaffung eines Beamers für den Schulungsraum ermöglicht hatte. Kommandant Martin Bigelmaier äußerte sich sehr zufrieden über seine Mannschaft. Vier Nachwuchsfeuerwehrleute wurden im vergangenen Jahr aufgenommen. Zwei Jugendliche absolvierten erfolgreich die Truppmannausbildung. Fünf Feuerwehrleute werden derzeit zu Atemschutzträgern ausgebildet. Bewährt habe sich die Anschaffung eines Faltbeckens als Wasserspeicher. Die Aufgaben, vor denen die Wehr bei ihren Einsätzen im vergangenen Jahr stand, konnten alle erfolgreich gemeistert werden.

Über die insgesamt 14 Einsätze mit Alarmierung der 64 aktiven Feuerwehrleute berichtete der Zweite Kommandant Andreas Kuchenbaur, der vor allem die Mannschaftsstärke lobte. Man könne eigentlich immer mit allen drei Fahrzeugen ausrücken. Jugendwart Jürgen Käsmayr lobte den regen Einsatz seiner Jugendlichen. Kommandant Bigelmaier kündigte an, dass er im nächsten Jahr sein Amt abgeben werde. Ein Nachfolger hierfür ist mit Christian Wörz, der derzeit die Atemschutzgruppe betreut, in Sicht.

Nur Positives berichtete Kassenwart Stefan Kemmerling über die Finanzen. Nach der großen Investition in eine neue Küche im Vorjahr konnte das Vereinsvermögen wieder vermehrt werden.

Bürgermeister Michael Müller zeigte sich beeindruckt von der Zeit, die jeder einzelne Feuerwehrmann für Übungen und Einsätze aufwende: „Ich bin begeistert von unserer Wehr!“, sagte er und dankte allen Mitwirkenden.

Für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden Robert Spengler und Markus Steppe geehrt, für 40 Jahre Rudolf Kuchenbaur, Georg Pelikan sen und Richard Wirth.

