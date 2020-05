09:39 Uhr

Feuerwehr beseitigt Öl an der Schwarzach

Für eine Gewässerverunreinigung an der Schwarzach in Gessertshausen sucht die Polizei noch Zeugen.

Von Gerald Lindner

Am frühen Freitagabend, kurz nach 18 Uhr, meldete ein Zeuge, dass in Gessertshausen aus dem Kanal am Schwarzach Bach gegenüber dem Haus der Verwaltungsgemeinschaft Gessertshausen ein Ölfilm floss. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Gessertshausen und Willishausen banden an der Einflussstelle das Wasser, um eine Verbreitung zu verhindern.

Polizei entnimmt Proben

Von der Polizei wurden Gewässerproben entnommen welche nun untersucht werden. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei Zusmarshausen, Telefonnummer 08291/18900.

