vor 49 Min.

Feuerwehr feiert ihr neues Fahrzeug

In Anhausen gibt es jetzt ein LF 10. Warum die Aktiven glücklich über die Investition des Marktes Diedorf sind

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

„Wasser marsch“ hieß es bei der Feuerwehr Anhausen am Samstag. Allerdings kam der nasse Segen von oben – gerade in dem Augenblick, als die Kameraden feierlich das neue Löschfahrzeug einweihen wollten. Dies tat der guten Stimmung und Freude aber keinen Abbruch, schließlich war es ein besonderer Tag für die Feuerwehr Anhausen. Mit dem neuen Löschfahrzeug hatte sich ein Traum erfüllt. Bürgermeister Peter Högg übergab offiziell die Schlüssel.

Zwei Jahre habe es von den ersten Überlegungen für eine Ersatzbeschaffung bis zur Einweihung gedauert, blickte Kommandant Jürgen Pfisterer zurück. Mit der Zusage des Zuschusses der Regierung von Schwaben war der Startschuss im Frühjahr 2017 gegeben, man konnte in die Planung gehen. Letztendlich war es dennoch keine leichte Entscheidung, denn immerhin kostet das Feuerwehrfahrzeug 350000 Euro. Den Großteil der Summe trägt die Marktgemeinde.

Aufgrund des weitläufigen Einsatzgebietes der Feuerwehr Anhausen – das Gebiet erstreckt sich von der B300 bis zu den Weihern bei Burgwalden – sei es notwendig gewesen, ein Fahrzeug mit Allradantrieb zu beschaffen, erklärte Pfisterer. Der große Wassertank kann bei der Bekämpfung von Waldbränden nützlich sein. Das neue LF 10 Allrad hat einen 1600 Liter fassenden Wassertank sowie einen 120 Liter Schaummitteltank und verfügt des Weiteren über eine spezielle Beladung für Waldbrand und einfache technische Hilfe.

Pfarrer Manfred Gromer nahm die kirchliche Segnung des Fahrzeugs am Tag des Schutzpatrons der Feuerwehr, des Heiligen Florians, vor und stellte das Fahrzeug unter Gottes Schutz. Grußworte richteten auch Landrat Martin Sailer und Bürgermeister Högg an die Anwesenden. „Es ist ein bedeutender Tag“, erklärte der Landrat und machte auf den wichtigen Zusammenhalt der Feuerwehrmitglieder aufmerksam. Das alles in einer Zeit, in der die Gesellschaft immer mehr auseinanderzudriften drohe. Gleichzeitig nahm er die Feierlichkeiten zum Anlass, dem Kommandanten Pfisterer mit dem Ehrenzeichen des Landkreises auszuzeichnen.

Stolz zeigte sich auch Bürgermeister Högg auf das Fahrzeug. „Leben, Gesundheit und Habe der Bürger zu schützen, ist eine wichtige Aufgabe der Gemeinde“, erklärte er und sprach seine große Anerkennung für die Arbeit der Feuerwehr aus. Diesen besonderen Tag nahmen die Mitglieder der Feuerwehr Anhausen zum Anlass für ein gemeinsames Fest bei Ochsenbraten und Bier.

Themen Folgen