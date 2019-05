vor 6 Min.

Feuerwehr freut sich über den modernen Umbau

Im Rahmen eines Frühjahrsbrunch wurde das Gerätehaus in Ottmarshausen von der Stadt übergeben

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Lange wurde an den Verbesserungen am Feuerwehrhaus in Ottmarshausen geplant, nun konnte das Haus nach den Bedürfnissen der Wehr umgebaut und erweitert werden. Am Wochenende wurde gefeiert.

Im Feuerwehrhaus Ottmarshausen, das im Jahr 1974 erbaut wurde, herrschte Raumnot. Im Erdgeschoss befand sich das Gerätehaus mit zwei Stellplätzen, im Keller waren zwei Lagerräume und im Obergeschoss befand sich die Wohnung des Gerätewarts. Standen Fortbildungen an, mussten zuerst die Fahrzeuge aus dem Gerätehaus entfernt werden, erinnert sich Kommandant Tobias Lautenbacher nur ungern.

Das geänderte Nutzerprofil der Feuerwehren, die große Zahl der aktiven Mitglieder und vor allem das steigende Engagement weiblicher Mitglieder im aktiven Feuerwehrdienst in Ottmarshausen machten schließlich eine Erweiterung unumgänglich. Der erste Ansatz dazu wurde bereits 2014 gemacht. Um Abhilfe zu schaffen, wurde die im ersten Obergeschoss des Gerätehauses vorhandene Wohnung des Gerätewarts geräumt und dem Raumbedarf der Feuerwehr entsprechend angepasst.

Baubeginn für weitere Maßnahmen war dann im Oktober 2017. Alle Abbrucharbeiten wurden durch die Feuerwehr in Eigenleistung erledigt. Jetzt ist der Umbau abgeschlossen und dies wurde im Rahmen eines „Feuerwehr-Frühlingsbrunch“ kräftig gefeiert.

Im Obergeschoss fanden die meisten Veränderungen statt. Hier befindet sich nun ein Kommandantenbüro, das Vorsitzendem Jürgen Klausner und Kommandant Jürgen Lautenbacher den Vorteil bietet, künftig die Büroarbeiten nicht mehr von Zuhause aus erledigen zu müssen.

Ein lichtdurchfluteter Lehrsaal für bis zu 44 Personen und ein Besprechungsraum für bis zu 15 Personen mit Küche bieten bei Kursen und Weiterbildungen Wohlfühlqualität. Des Weiteren gibt es nun getrennte Sanitäreinrichtungen, einen Jugend-Umkleideraum sowie Lagerräume im Keller. Gleichzeitig wurden die Fenster erneuert und die Fassade neu gestrichen.

Auch wenn alle sehr glücklich sind, erinnerte Bürgermeister Richard Greiner daran, dass es sich letztlich bei dem Umbau um kein ganz einfaches Vorhaben handelte. „Wenn man mit einer solchen Maßnahme beginnt, treten immer wieder neue Probleme auf, die es zu lösen gilt“, erinnerte er daran, dass sich im Laufe der Arbeiten herausstellte, dass die Stromversorgung gekoppelt war mit der des benachbarten Schützenheims.

Bei der Entkoppelung stellte sich wiederum heraus, dass für das Schützenheim ein neuer Fluchtweg angelegt werden musste. Jetzt aber, nachdem alle Probleme beseitigt wurden, durfte getrost gefeiert werden.

