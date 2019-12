vor 37 Min.

Feuerwehr macht sich fit für Einsatz am Unfallort

Meitinger bilden sich für ein First-Responder-Zertifikat weiter

Von Steffi Brand

Problem erkannt – Problem gebannt. So einfach wie diese Worte klingen mögen, war die Ausbildung nicht, die für 13 Feuerwehrmänner der Meitinger Wehr mit gleich drei Lehrgangszertifikaten endete. Aber sie erklärt die Intention zu einem besonderen Lehrgang, denn die Fortbildung stellt eine Reaktion auf die veränderten Bedingungen im Einsatz dar.

„Früher wurden wir alarmiert, um Brände zu löschen. Dann erweiterte sich unser Einsatzbereich mit der Zeit um die technische Hilfeleistung“, erklärt Robert Scherer, Kommandant der Feuerwehr Meitingen. Da sich nun wieder ein Wandel abzeichnet – nämlich dass die Floriansjünger mitunter schneller am Unfallort sind als der Rettungsdienst und die Zahl der First-Responder-Einsätze zusehends ansteigt (2017: fünf Einsätze, 2018: 15 Einsätze, bis November 2019 14 Einsätze) –, suchte Scherer nach einer Möglichkeit, seine Mannschaft für den Ernstfall vor Ort zu rüsten.

Das Resultat dieser Suche nach einer geeigneten Weiterbildungsoption war nun der Ausbildungsmix aus der Sanitäter-Grundausbildung, einer Frühdefi-Erstzertifizierung und einer First-Responder-Ausbildung. „Wir hatten immer schon das Glück, dass einige unserer Mitglieder eine Ausbildung im Rettungsdienst haben“, erklärt Scherer den Stand der aktiven Mannschaft vor der Weiterbildung. Die telefonische Anfrage der integrierten Leitstelle, bei der alle Notrufe unter der Nummer 112 eingehen, konnte die Meitinger Wehr allerdings nur dann mit einem Einsatz erwidern, wenn entsprechende Mitglieder der Wehr vor Ort waren.

Mit der Weiterbildung ist die Gruppe derer, die eine qualifizierte Erstversorgung durchführen können, nun deutlich gestiegen. Durch die Ausbildung gewinnen die Feuerwehrleute auch mehr Sicherheit für ihren Einsatz am Unfallort. Noch während der laufenden Weiterbildung wurden Lukas Weidhüner und Lukas Gastl, zwei der Teilnehmer, zu einem First-Responder-Einsatz gerufen. „Ich fühlte mich noch nie so sicher bei dem, was ich getan habe“, erklärte Weidhüner. Gemeinsam arbeiteten sie alle erlernten Schritte ab, um den Patienten wiederzubeleben. Mit der gebotenen Ruhe und Selbstsicherheit übergaben sie dann den Patienten an den eintreffenden Rettungsdienst. Der Patient hat überlebt.

Nach über 80 Unterrichtsstunden sowie praktischen Übungen, die den Lehrgang auf weit über 100 Stunden Schulungszeit ansteigen ließen, erhielten alle Teilnehmer Bescheinigungen über diese Weiterbildungen: Frühdefibrillation-Erstzertifizierung im Sanitätsdienst, Grundlehrgang der Sanitätsausbildung sowie ein First-Responder-Zertifikat.

