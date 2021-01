vor 17 Min.

Feuerwehr muss in Horgau einen Schwelbrand löschen

Einen Schwelbrand bei einem Raumausstatter hat es in der Nacht von Montag auf Dienstag in Horgau gegeben. Insgesamt waren 50 Feuerwehrleute im Einsatz.

Entstanden ist der Brand in einer Firmenhalle in Horgau. Nach Auskunft der Polizei hatte sich eine Rolle Plastikfolie entzündet. Durch die starke Rauchentwicklung schlugen gegen 4.30 Uhr die Feuermelder an und lösten den Alarm aus.

Die Feuerwehren aus Horgau, Horgauergreut , Auerbach und Diedorf rückten mit insgesamt 50 Mann an. Durch die starke Rauchentwicklung entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro, verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Schwelbrand kam, wird derzeit ermittelt. (thia)

