vor 54 Min.

Feuerwehr prüft die Jugend

Nachwuchskräfte erhalten ihre Leistungsspange

Strahlende Gesichter beim diesjährigen Jugendzeltlager der Kreisfeuerwehren: Alle 114 Feuerwehranwärter wurden nach erfolgreichen Prüfungen mit der Jugendleistungsspange ausgezeichnet.

Unter den Augen der Kreisbrandinspektion hatten die Nachwuchsfeuerwehrleute – insgesamt 81 Jungen und 33 Mädchen aus insgesamt 17 Feuerwehren im Augsburger Land – verschiedene praktische Übungen und einen Theorietest absolviert.

Landrat Martin Sailer übergab die Abzeichen und beglückwünschte die Jugendlichen zu ihren Leistungen: „Es ist einfach toll zu sehen, mit welchem Interesse und Eifer ihr euch für die Feuerwehr engagiert und damit zum Gemeinwohl beitragt.“

Das Jugendzeltlager findet alle zwei Jahre statt. In diesem Jahr wurden die Zelte in Langenneufnach aufgeschlagen. Weitere Programmpunkte waren der traditionelle Wortgottesdienst durch Pfarrer Karl Freihalter, der das Thema „Wasser“ in den Mittelpunkt stellte.

Musikalisch begleitet wurde er durch die Gruppe Cloudberries aus Gersthofen. Das Basteln und Starten von Modellraketen gehörte ebenso zum Programm, wie verschiedene Geschicklichkeits- und Teamspiele.

