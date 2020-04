10:25 Uhr

Feuerwehr rettet Biber aus Regenauffangbecken bei Fleinhausen

Ein Mitglied der Grünenbaindter Feuerwehr befreite einen Biber mithilfe einer Hundebox aus einem vier Meter tiefen Regenauffangbecken bei Fleinhausen.

Von Jana Tallevi

Es war eine Reiterin, die der Polizei in Zusmarshausen am vergangenen Samstag gegen 18 Uhr mitgeteilt hatte, dass sich ein Biber im Bereich zwischen den Ortsteilen Fleinhausen und Grünenbaindt in hilfloser Lage befand. Vor Ort konnten die Beamten dann feststellen, dass der Biber, wie auch immer, in ein ausgetrocknetes, etwa vier Meter tiefes Regenauffangbecken geraten war und sich selbst nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien konnte.

Biber wurde in Hundebox getrieben und hochgezogen

Doch Beamte der Polizeiinspektion Zusmarshausen konnten dann beim Markt Dinkelscherben eine große Hundetransportbox auftreiben. Diese wurde mit einem Seil versehen und auf den Grund des Auffangbeckens abgelassen. Ein Mitglied der FFW Grünenbaindt begab sich ebenfalls nach unten und konnte den Biber in die Hundebox treiben. Die Hundebox samt Biber wurde nach oben gezogen – das unverletzte Tier konnte in die Freiheit entlassen werden. (jah)

