vor 20 Min.

Feuerwehr rückt wegen Kabelbrand in Diedorfer Asylunterkunft aus

Wegen eines Kabelbrands waren am Mittwochabend Feuerwehr und Polizei in der Diedorfer Bahnhofstraße im Einsatz. Sie hatten die Lage schnell unter Kontrolle.

Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochabend gegen 23 Uhr wegen eines Kabelbrands in der Diedorfer Asylunterkunft aus. Laut Polizei schmorte in dem Haus in der Bahnhofstraße das Kabel einer Deckenlampe durch. Dadurch wurde ein Rauchmelder ausgelöst. Bewohner hatten die Rauchentwicklung frühzeitig entdeckt und das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst gelöscht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es im Bereich einer Deckenlampe und Deckenheizers zu einem technischen Defekt. Eine Fremdbeteiligung ist auszuschließen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1500 Euro geschätzt. (kinp)

