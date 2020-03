vor 23 Min.

Feuerwehr unterstützt European Support Team

Wie die Freiwillige Feuerwehr Allmannshofen Nachhaltigkeit übt

Die Freiwillige Feuerwehr Allmannshofen wurde zum Ende des Jahres 2019 mit neuen Schutzanzügen eingekleidet. Um nachhaltig zu handeln, entschieden sich die Floriansjünger zusammen mit der Gemeinde, die ausgemusterten Schutzanzüge und Ausrüstungsgegenstände der Hilfsorganisation European Support Team der European Fire & Rescue Support Association zu spenden.

Dabei handelt es sich um eine ehrenamtliche Hilfsorganisation, die aus Feuerwehr- und Rettungsdienstpersonal mit diversen Zusatzqualifikationen besteht.

Gegründet wurde die Organisation im Jahr 2015 vom deutschen Feuerwehrmann Christian Hagedorn, der wusste, dass das Feuerwehrsystem in Afrika dringend einer Hilfe bedurfte. Die Hilfsorganisation machte sich zur Aufgabe, das alltägliche Leben, gezielt in Kenia und Tansania, sicherer zu machen. Christian Hagedorn kontaktierte die Regierung von Baringo County in Kenia und bot seine Unterstützung an. Dieses Angebot wurde seitens der Regierung dankend angenommen.

Durch den Aufbau eines funktionierenden Feuerwehr- und Rettungsdienst-Systems wird gewährleistet, dass die Menschen in Notfallsituationen adäquate Hilfe erhalten. Matthias Würfel, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Allmannshofen ist stolz, mit seinen Floriansjüngern hier Hilfe leisten zu können. (rogu)

Themen folgen