00:33 Uhr

Feuerwehrler legen Leistungsprüfung ab

Männer und Frauen aus Affaltern und Feigenhofen zeigen ihr Können

Sechzehn junge Leute der Feuerwehr Affaltern und fünf Mitglieder der Wehr Feigenhofen legten erfolgreich ihre Leistungsprüfungen in sechs Stufen ab. Sie erhielten dafür die Abzeichen von Bronze bis Gold-Rot.

Das Leistungsabzeichen Gold-Grün ging an Max Kücher, Robert Köttel und Sabrina Jehle. Das Leistungsabzeichen Gold-Blau erreichten Nadine Fischer, Julia Saule, Christoph Fischer und Alexander Schraml. Die Stufe 3 Gold wurde an Mathias Burger, Florian Meir, Lorena Biele, Peter Jehle und Franziska Meir überreicht. Über „Silber“ freuten sich Marco Fischer, Manuel Nusser, Lukas Steinhart und Felix Wiblishauser. Das Leistungsabzeichen Bronze schafften Oliver Scheibele, Daniel Joachim und Kilian Bayer. Zur Jury gehörten die Kreisbrandmeister Bernd Schreiter und Andreas Obleser sowie Schiedsrichter Gottfried Reiter. Prüfer und Ausbilder waren voll des Lobes über die gezeigten Leistungen und den Einsatz in der Vorbereitung. Dem schloss sich auch Biberbachs Bürgermeister Wolfgang Jarasch an. (AL)

Themen Folgen