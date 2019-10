00:34 Uhr

Feuerwehrmann Sam erforscht den Wald

Feuerwehrmann Sam kommt in die Stadthalle.

Verlosung für Abenteuervorstellung in Gersthofen

Er gehört zu den großen Helden der Kleinen: Feuerwehrmann Sam ist nun in einer Livevorstellung in der Stadthalle Gersthofen zu erleben. Für die Aufführung „Feuerwehrmann Sam – Das große Campingabenteuer“ für alle Kinder ab vier Jahren am Sonntag, 10. November, ab 15 Uhr verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten.

Als zwei berühmte Biologen auf der Suche nach einem seltenen Tier in Pontypandy ankommen, erklären sich Feuerwehrmann Sam und Elvis gerne bereit, sie während ihrer Expedition durch den Wald zu führen.

Als Norman Price sich der Jagd nach dem Tier anschließt und sich im Wald verirrt, gerät die ganze Gruppe in Gefahr. Alle jungen Besucher der Familienvorstellung können sich als Feuerwehrmann oder Pfadfinder verkleiden.

Für das Stück „Das große Campingabenteuer“ am Sonntag, 10. November, um 15 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 7. November, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns den Beruf des Helden Sam.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO

zum Preis von 13,40 Euro für Kinder und 15,70 Euro für Erwachsene gibt’s an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12, sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen ( Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

