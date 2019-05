00:33 Uhr

Feuerwehrverband vor 25 Jahren gegründet

Vorsitzender würdigt Erfolge der Organisation im Landkreis

Vor mittlerweile 25 Jahren begann ein wichtiges Kapitel in der Geschichte des regionalen Feuerwehrwesens: Im April 1994 gründeten die Kommandanten und Vorsitzenden von 50 Feuerwehren in Biburg den Kreisfeuerwehrverband des Landkreises Augsburg. Die Interessensvertretung der Feuerwehren ist Ansprechpartner für die Belange der Feuerwehren in den Behörden und Ministerien.

Anlässlich des 25. Jahrestags begrüßte der Vorsitzende des Verbandes, Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister, einige Kameraden der ersten Stunde zu einer kleinen Feier im Landratsamt in Augsburg.

„Zunächst war viel Überzeugungsarbeit nötig, um den Beitritt aller 132 freiwilligen Feuerwehren und der sechs Werksfeuerwehren zu erreichen, sagte Zinsmeister. Es wurden Fachbereiche gegründet, eine Ehrenordnung erlassen und 1997 der erste Ehrenabend für besonders verdiente Feuerwehrleute veranstaltet.

1995 wurde eine neue Schutzkleidung eingeführt, 1997 das Eintrittsalter auf zwölf Jahre herabgesetzt sowie die Altersobergrenze auf 65 Jahre angehoben. Die Beschaffung der ersten Wärmebildkamera sowie Utensilien für die Brandschutzerziehung waren weitere Projekte des Feuerwehrverbands.

Landrat Martin Sailer sprach den Gästen stellvertretend für alle Feuerwehrleute im Landkreis seinen Dank aus: „Von Ihrem Engagement profitieren wir alle – und zwar täglich.“ (AL)

Themen Folgen