vor 35 Min.

Film ab in der Kirche

Besonderer Pfingstgottesdienst

Zum wiederholten Male veranstaltet die Evangelisch-Lutherische Kirche einen Filmgottesdienst in der Immanuelkirche Diedorf. Pfarrer Alan Büching wird den oskarprämierten Film „Mission“ mit Robert De Niro in der Hauptrolle in Ausschnitten zeigen und kommentieren. Die Erzählung beruht auf wahren geschichtlichen Begebenheiten, die sich zwischen Mitte des 17. und Mitte des 18. Jahrhunderts in Paraguay ereignet haben.

Der Film berührt neben den Naturaufnahmen und der Musik auch deshalb, weil er mit großartigen Bildern eine bewegende Geschichte von Begeisterung, Verzweiflung, Buße und Versöhnung, erzählt. Die gezeigten Filmausschnitte sind für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet.

Der Gottesdienst findet am Pfingstmontag, 21. Mai, um 10 Uhr in der evangelischen Immanuelkirche in Diedorf (Lindenstraße 20) statt. (AL)