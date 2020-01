10.01.2020

Filmmusik bei den Musikern

Musikvereinigung Welden überzeugt. Dafür erntet sie tosenden Applaus von ihrem Publikum

Für viele ist es bereits zur Tradition geworden, sich am zweiten Weihnachtsfeiertag im Holzwinkelsaal in Welden einzufinden und den Klängen des Jahresabschlusskonzerts der Musikvereinigung zu lauschen. In diesem Jahr war das Motto „Musikvereinigung goes Movie“, also ein Streifzug durch die Filmmusik. Gespielt wurden nicht nur neuere, sondern auch ältere Filmklassiker.

Die Jugendkapelle eröffnete das Konzert und nahm dabei die Gäste mit dem „Captain America March“ mit auf eine Reise in einen Abenteuerfilm des amerikanischen Kinderhelden. Im Anschluss ging es mit dem Stück „Highlights from Harry Potter“ in eine magische Welt voller Geheimnisse. Mit „Game of Thrones“ und „I will follow him“ brachte die Jugendkapelle ihr diesjähriges Programm zu einem ausdrucksvollen Abschluss.

Nach der Pause übernahm die Marktkappelle die Gestaltung des weiteren Abends: Mit „Musik ist Trumpf“ aus der gleichnamigen Sendung der 70er-Jahre begann es schwungvoll. Weiter ging es mit „Disney at the movies“ und „Love theme from The Godfather“, welche das Können der gesamten Kapelle als auch der Solisten vor allem in rhythmischer Hinsicht forderten. Das Stück „Cinderella’s Dance“ lies den ganzen Konzertsaal in die Traumwelt des Films „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ versinken. Bis zum Ende hielt das Konzert sein Niveau mit vielen bekannten Werken und endete schließlich mit dem „River Kwai Marsch“.

Zum Abschluss versammelten sich alle Musiker der Jugend- und Marktkapelle auf der Bühne und spielten gemeinsam die „Jubliäumspolka“, welche extra zum diesjährigen Vereins Jubiläum komponiert wurde. (AL)

