vor 34 Min.

Filmvorführungen wegen Corona verschoben

Die Dokumentation „Die letzten Zeitzeugen“ wird derzeit nicht gezeigt

Zahlreiche Aufführungen des Dokumentarfilms „Die letzten Zeitzeugen“ wurden aufgrund der Corona-Krise abgesagt und sollen bis auf Weiteres verschoben werden.

Immerhin legte der Film des Dinkelscherber Filmemachers Michael Kalb und seines Kollegen Timian Hopf einen guten Start hin (wir berichteten): Rund 3000 Zuschauer sahen den Film auf knapp 20 verschiedenen Veranstaltungen in Augsburg und dem Landkreis. Mindestens noch einmal so viele Aufführungen in ganz Bayern und sogar darüber hinaus waren geplant. Doch die Folgen und Sicherheitsvorkehrungen des Coronavirus mit einhergehender Schließung der Kinos und Absagen aller Veranstaltungen machte der Kinotour einen Strich durch die Rechnung.

„Angesichts des Ansteckungsrisikos und vor allem zum Schutz der vielen älteren Zuschauer unseres Films, ist dies nur vernünftig und absolut notwendig“, so Produzent und Regisseur Kalb. Mit den Kinos und Gemeinden seien Terminverschiebungen angedacht, können aber noch nicht geplant werden, da aktuell nicht abzuschätzen ist, wann und wie sich die Situation verbessern wird. (AL)

Alle Infos zum Film sowie die DVD zum Bestellen gibt es unter www.letzte-zeitzeugen.de.

Themen folgen