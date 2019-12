20.12.2019

Finale für Adventsmarkt in Holzen

Am Wochenende geht es noch einmal hoch her vor der traumhaften Kulisse des Klosters

Die Tiere der Lebendkrippe warten bereits auf Streicheleinheiten, Chöre und Musikgruppen sind fleißig am Proben und Aussteller arrangieren die Angebote aus ihren Werkstätten. Am vierten Adventswochenende öffnet der Advents- und Handwerksmarkt Holzen noch einmal seine Pforten: am Samstag, 21. Dezember von 14 Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag, 22. Dezember von 11 bis 20 Uhr. Weihnachtliche Marktstände mit schöner Handwerkskunst, kulinarische Leckereien, Christbaumverkauf und viel Musik sind wieder geboten. Der Samstag bietet zudem von 14 Uhr bis 16 Uhr im Haus Hildegard die Kinderweihnachtsbäckerei, sonntags gibt es um 15 Uhr die Hotelführung „Tradition trifft Moderne“. Drei Adventskonzerte laden in der Klosterkirche zu besonderen Klangerlebnissen ein: Samstag, 21. Dezember, um 18 Uhr „Mein Herz ist bereit“ mit dem Vokalensemble „Peu A Peu“; Sonntag, 22. Dezember, 11 Uhr „Folgen wir den Hirten“ mit den Choralen; 18 Uhr „Ehingen singt und klingt im Advent“. (moma)

Wer hat den schönsten Weihnachtsmarkt im Augsburger Land? Stimmen Sie ab: augsburger-allgmeine.de/augsburg-land