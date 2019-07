vor 17 Min.

Firma Witty arbeitet mit Gymnasium zusammen

Gymnasiasten können in Dinkelscherber Unternehmen schnuppern

Die Firma Witty aus Dinkelscherben ist mit dem Schmuttertal-Gymnasium Diedorf eine Schulpartnerschaft eingegangen. So stellt Witty künftig Praktikumsplätze zur Verfügung und ermöglicht Exkursionen. Schüler des Schmuttertal-Gymnasiums können somit frühzeitig viele Berufe kennenlernen und Erfahrungen im Arbeitsleben sammeln. Für die Lehrkräfte besteht die Möglichkeit, in die Firma hineinzuschnuppern, beispielsweise in Form eines Lehrerpraktikums.

„Wir bilden seit vielen Jahren intensiv junge Menschen aus und besetzen Führungspositionen vorwiegend aus den eigenen Reihen. Motivierte Nachwuchskräfte haben bei uns beste Perspektiven nach der Ausbildung oder dem Studium“, sagt Geschäftsführer Hubert Witty zur ersten Schulpartnerschaft seiner Firma.

Bei der Unterzeichnung der Partnerschaftsvereinbarung waren neben der Schulleitung auch Lehrkräfte und Schülersprecher dabei. Die beiden Geschäftsführer Hubert Witty und Thilo Schindler vertraten das auf Schwimmbadpflege, Großküchen- und Trinkwasserhygiene spezialisierte Familienunternehmen. Von der Industrie- und Handelskammer waren unter anderem Jürgen Korschinsky und Regionalgeschäftsführer Jens Walter vertreten. Schulleiter Günter Manhardt interessierte sich insbesondere für das neue Angebot eines dualen Studiums bei Witty. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Studium wird hier der praktische Teil stärker gewichtet. (AL)

