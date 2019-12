03.12.2019

Fisch satt!

Beim Steppacher Weihnachtsmarkt war wieder eine Truppe aus Bremen dabei. Hier gab es Fischsemmeln für einen guten Zweck

Von Helmut Weinl

Das Wetter zum Auftakt des 20. Steppacher Weihnachtsmarkts im wunderschön geschmückten Biergarten des Gasthofs Fuchs präsentierte sich schmuddelig und regnerisch. Was für besondere Gäste aber gar kein Problem war: Die witterungserprobten Vertreter des Bremer Fischmarktes bringt so ein Wetter nicht aus der Ruhe.

Bereits im dritten Jahr reist die gesellige Truppe mit ihren grünen Schürzen und einem breiten Angebot köstlicher Fischspezialitäten im Gepäck aus Bremen an und bietet diese der schwäbischen Kundschaft an. Ihren Ursprung hat diese kulinarische Städtepartnerschaft in einer langjährigen Männerfreundschaft zwischen dem Bremer Nationalspieler Max Lorenz, der mit Werder 1965 die deutsche Meisterschaft an die Weser holte, und dem Augsburger Fußballhelden Helmut Haller.

Die aus dem hohen Norden importierten Delikatessen finden in vorweihnachtlicher Atmosphäre zwischen Bratwurst und Glühweinduft reißenden Absatz. Viele der Besucher sind bereits zu treuen Stammkunden geworden und kommen extra wegen der lecker belegten Brötchen ans Steppacher Dreieck oder um sich dort einen der delikat geräucherten Aale oder eine Tüte frischer Krabben zum Selberpulen mit nach Hause zu nehmen.

Und neben dem guten Geschmack tut man letztendlich auch ein gutes Werk: geht doch der Erlös an die Patenschaft „7x Sieben, Gemeinsam stark für Kinder“ der Augsburger Eishockeylegende Duanne Moeser, die seit 2003 in erster Linie die Kinder- Jugend- und Familienhilfe Hochzoll, sowie das Kinderheim unterstützt, aber auch mit vielen weiteren sozialen Projekten benachteiligte Kinder und Jugendliche fördert. Man konnte den Genuss der Häppchen mit einem Gläschen des Bitterlikörs abrunden, den Ralf Küsel und Helmut Hoppestock mit ihrer Crew in den Kochclub-Schürzen nordisch charmant anboten.

Für das Team des Bremer Fischmarkts wird die Vorfreude auf Weihnachten durch eine traurige Nachricht getrübt, ist doch einer ihrer Initiatoren, der grünweiße „Werderbäcker“, Josef Jupp Bünger, überraschend verstorben. Auch die Neusässer, die es nicht zum Stand geschafft haben, werden traurig sein – das Gastspiel der Truppe dauerte nur bis Sonntagabend.

